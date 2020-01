RTVE demana explicacions als organitzadors dels premis Odeón pels problemes de so

El món de la música espanyola vivia ahir la seva gran nit amb l'entrega dels premis Odeón, però la gala no en va estar a l'altura, segons l'opinió de RTVE, que va retransmetre la cerimònia a través de La 1. La corporació pública ha emès un comunicat en què assegura que ha demanat explicacions als organitzadors i productors de l'acte, l'Entitat de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual (AGEDI), arran dels nombrosos problemes de so que hi va haver durant la nit.

"Desgraciadament el resultat d'aquesta gala, que va realitzar i produir AGEDI, va estar molt allunyat dels estàndards de qualitat que RTVE exigeix als seus programes", assenyala la corporació. Un dels moments més comentats de la nit va ser quan el micròfon del presentador de l'acte, Quequé, va quedar obert i es va poder sentir com deia: "Vull que s'acabi això". A banda d'aquest desafortunat comentari també es van viure diversos moments de caos com quan India Martínez va sortir a cantar amb Estopa però no se la va sentir fins ben avançada l'actuació, o quan Macaco i Niña Pastori van sortir a entregar un premi i els seus micròfons van fallar.

RTVE ha explicat que van retransmetre els premis Odeón –abans coneguts com a premis Amigo– per la seva voluntat de "promocionar i donar suport a la música" i ha lamentat els problemes tècnics.

Més enllà dels problemes de so, la gala també va estar marcada per confusions d'alguns dels cantants que van entregar premis. Ángeles Muñoz, vocalista de Camela, va tenir un lapsus quan va presentar el duet format per Beret i Sebastián Yatra. "Us deixem amb un home i una dona de veritat. Que canten molt bé, la veritat", va assegurar sobre els cantants, tot i que els dos són homes.