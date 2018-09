RTVE renova els seus espais d’informació meteorològica

A partir d’avui els espais del temps de La 1 i el canal 24h tindran nova imatge i informació més detallada. Segons ha explicat RTVE, un dels objectius és que els espectadors tinguin accés a pronòstics més concrets, i per això es faran previsions individuals per comunitats autònomes i s’ampliarà el nombre de ciutats de les quals es farà un avançament de les temperatures. En concret, ara els espais meteorològics faran la previsió de 350 punts d’arreu d’Espanya, quan abans ho feien de 200.

Una altra de les millores són els elements tecnològics de què disposaran. Hi haurà més presència de realitat augmentada, una tecnologia que ja es va començar a utilitzar la temporada passada i que servirà per explicar d’una manera més clara i entenedora diferents fenòmens meteorològics. A més, durant el cap de setmana, El tiempo, presentant per Martín Barreiro, augmentarà la seva durada fins a arribar als vuit minuts.