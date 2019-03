RTVE revela (obligada) els sous dels seus alts càrrecs

Després d'anys de batalles judicials, Radiotelevisió Espanyola s'ha vist obligada finalment a fer públics els sous dels seus principals directius. Ho ha fet en resposta a una sol·licitud d''El Mundo' través del portal de la Transparència i, segons assegura el diari, "després de dues peticions i tres mesos d'espera".

Les xifres que la corporació estatal ha fet arribar al rotatiu, que les ha fet públiques aquest dimarts, indiquen que els salaris més alts de RTVE són els que perceben el director de Televisió Espanyola, Eladio Jareño; la directora de Ràdio Nacional, Paloma Zuriaga, i el director general corporatiu, Federico Montero. Cadascun d'ells cobra 176.121,80 euros bruts anuals, incloent els sous bases i tots els complements possibles. La corporació no detalla quina part correspon a cada concepte, i també indica que es tracta de la quantitat més alta possible que podria rebre cada directiu, tot i que la xifra final podria ser inferior si algun variable no es cobrés.

En un nivell inferior hi ha la secretària general corporativa, Elena Sánchez, i la directora de comunicació, María Escario, que cobren 154.780 euros cada any. Per la seva banda, la directora dels serveis informatius de TVE, Begoña Alegría, percep 148.190 euros, i el director de continguts, canals i producció de programes de TVE (un càrrec que des de la setmana passada ocupa Fernando López Puig) rep 139.537 euros cada any.

El salari de l'administradora única de la corporació, Rosa María Mateo, ja s'havia fet públic al setembre: 10.405,02 euros mensuals, que equivaldrien a 145.670,28 anuals (en 14 pagues). Aquesta quantitat correspon únicament al sou base, ja que Mateo va renunciar a les retribucions variables.

Batalla legal

Fins ara, RTVE havia mantingut una opacitat total sobre els salaris dels seus principals càrrecs directius, i fins i tot havia protagonitzat una llarga batalla legal per evitar fer-los públics. L'any 2016 un ciutadà va demanar a la corporació els salaris dels directius durant els dos anys anteriors, però l'ens públic no va admetre la petició. El demandant va recórrer llavors al Consell de la Transparència i el Bon Govern, que li va donar la raó. RTVE, però, va recórrer, primer, davant del jutjat contenciós-administratiu central i, després, davant de l'Audiència Nacional, argumentant que els sous eren una informació protegida per la llei de protecció de dades.

Quan el segon recurs va ser desestimat, al setembre, la corporació va portar el cas fins al Suprem, malgrat que Rosa María Mateo, que havia accedit al càrrec al juliol, s'havia mostrat partidària de fer públiques aquestes dades en una compareixença davant la comissió de control parlamentari de RTVE. De moment l'alt tribunal no s'ha pronunciat, però paral·lelament 'El Mundo' ha obtingut els sous pressupostats per al 2019 mitjançant aquesta petició al portal de la Transparència.