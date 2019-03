RTVE tanca l'exercici del 2018 amb un superàvit de 2 milions d'euros

Radiotelevisió Espanyola (RTVE) ha tancat l'exercici del 2018 amb un resultat positiu de dos milions d'euros: va ingressar 976 milions, però només en va gastar 974. Les dues magnituds estan per sota del que s'havia pressupostat. Els ingressos han sigut un 2,5% inferiors als previstos, "com a resultat d'una aportació més baixa dels operadors de telecomunicacions i de televisió", una de les fonts de finançament de la corporació estatal, que depèn dels ingressos d'aquestes empreses. Les despeses han sigut un 2,7% inferiors a les previstes.

Segons RTVE, al llarg del 2018 l'ens ha aconseguit "una eficiència més gran en les diferents activitats desenvolupades per la companyia per augmentar els recursos destinats a la producció de programes i a la millora de serveis que ofereix als ciutadans". Així, per exemple, ha crescut la despesa destinada a la compra de drets esportius i programes d'entreteniment, i en canvi les despeses indirectes de funcionament han mantingut la tendència a la baixa dels últims anys i s'han situat en 168 milions d'euros, un 3,8% menys que l'exercici anterior.

En l'àmbit de personal, les despeses "s'han comportat en línia amb les previsions", amb increments motivats per l'antiguitat dels treballadors i la pujada salarial prevista als pressupostos de l'Estat. RTVE també ha dut a terme inversions per valor de 47,7 milions d'euros, que li han de permetre "incrementar i modernitzar la capacitat productiva i enfortir l'estratègia d'innovació digital".