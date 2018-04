L'estat espanyol manté en 342,87 milions d'euros l'aportació pública a RTVE

Per tercer any consecutiu, el govern espanyol farà una aportació pública de 342,87 milions d'euros a RTVE, segons consta al projecte de pressupostos de l'Estat per al 2018, que presenta aquest dimarts el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. La xifra, que equival al 0,4% del total dels pressupostos generals, és la mateixa que va rebre la corporació en l'anterior exercici, el del 2017, i el 2016.

En l'exercici actual, RTVE s'enfronta a un procés de renovació del consell d'administració i de la presidència. A finals de març, PSOE, Podem i Ciutadans van signar un acord sobre el procediment de renovació de la corporació, que es basarà en un concurs públic. El pacte es va assolir sis mesos després d'aprovar la nova llei de RTVE.

Anteriorment al 2016, els pressupostos de RTVE es van veure afectats per retallades associades a la crisi econòmica. Les mesures d'estalvi, iniciades al 2012, van fer que les assignacions per al 2014 i el 2015 fossin de 292,7 milions d'euros cada any.

A banda dels 342,87 milions d'euros, se n'hi han de sumar 41 més com a aportació pressupostària a la liquidació de l'ens públic RTVE, reconvertit en corporació.