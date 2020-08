Rachel Weisz farà el seu primer paper protagonista en una adaptació d'Inseparables' a Amazon

El primer paper protagonista de Rachel Weisz en una sèrie de televisió serà a Amazon Prime Video, en una adaptació de la pel·lícula de David Cronenberg Inseparables titulada Dead Ringers amb un canvi de gènere dels actors principals. Mentre que al film Jeremy Irons interpretava dos bessons ginecòlegs que compartien la seva vida fins que es disputaven l’amor d’una dona, Weisz farà de dues bessones idèntiques disposades a millorar l’experiència dels pacients. “Ho comparteixen tot: drogues, amants i un desig sense remordiments de fer el que sigui necessari, fins i tot arribar als límits de l’ètica mèdica en un esforç per desafiar les pràctiques antiquades i portar la salut de les dones al primer pla”, afirmen des de la cadena. També serà productora executiva de la sèrie. Com diu el codirector de televisió d’Amazon Studios, Albert Cheng, l’objectiu de Dead Ringers és explorar “el costat més fosc de la medicina, l’obsessió i la condició humana”. Aixímateix creu que Weisz, que va guanyar un Oscar el 2005 per El jardinero fiel, captivarà el públic perquè és “una de les actrius més versàtils de l’actualitat”.