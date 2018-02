Rajoy no ballava Raphael, sinó 'Stayin' alive'

"Els líders regionals eviten parlar de la successió de Rajoy", titula 'El País', per donar continuïtat al tema publicat el dia anterior segons el qual els votants del PP reclamen en massa que faci un pas al costat ( a partir d'una enquesta, ehem, del propi diari). Entranyable intent d'obrir el meló successori, que ningú més recollia. Altra feina tenien en consignar el ball que es marcava el president espanyol a la boda d'un amic, mentre Raphael cantava allò de "Olvidaré, la tristeza y el mal / Y las penas del mundo / Y escucharé, los violines cantar, / En la noche sin rumbo".

La notícia no té cap transcendència, esclar. Però almenys fa gràcia veure a quina secció l'han col·locat els diaris i què diu aquesta elecció sobre els propis rotatius. N'hi ha que la posen a Política (com 'La Vanguardia' o 'El Economista'). D'altres opten per Gent, com 'El Periódico', que és qui va obtenir les imatges. 'Abc' ho col·loca a Espanya. I n'hi ha que tenen seccions com Gritos (Voz Pópuli), La maldad del día ('Mediterráneo digital') o Buzzejant ('Diari de Girona'). A TV3, no sé si per trolejar, es va poder veure que qui comentava les imatges era Toni Puntí, habitualment assignat a temes de cultura (!). Ara, el més valent era el 'Levante', que penjava les imatges a Vida i Estil. Sí, sí, Estil. I, de fet, era sobre l'estil ballaruc de Rajoy que versaven les titulacions més malicioses. 'El Español', que li té tírria suprema, deia en el subtítol que "demostra la mateixa habilitat movent-se que governant". 'Mediterráneo Digital' assegurava que Rajoy ballava "com si no existís l'endemà" i 'La Vanguardia' feia peça de les declaracions del ministre Catalá, amb el títol: "Cadascú amb la gràcia que Déu li ha donat".

Podem fer tot el hi-hi, ha-ha que convingui. Però jo crec que Rajoy devia estar dedicant el ball al portadista d''El País'.