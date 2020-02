Rakuten TV mostra el costat més íntim de Kilian Jornet

Rakuten TV estrena aquest dijous Inside Kilian Jornet , un documental exclusiu de la plataforma sobre l’estrella del muntanyisme i els esports extrems. El llargmetratge segueix Kilian Jornet durant un tour mundial d’onze dies que va fer a finals del 2018 i que el va portar a deu ciutats d’Europa, Àsia i els Estats Units, però no per afrontar nous reptes esportius sinó per oferir conferències, participar en presentacions i assistir a actes promocionals. El treball, doncs, mostra Jornet en un entorn completament allunyat de la muntanya i en un context poc habitual, la qual cosa permet retratar el seu costat més íntim.

Al llarg d’aquests onze dies plens d’entrevistes i reunions , Jornet va recórrer més de 20.000 quilòmetres i va dormir només 39 hores (menys de quatre al dia, de mitjana). “ Normalment a quest tipus d’actes estan més repartits, però aquell any es van agrupar tots i vam decidir aprofitar l’ocasió per mostrar el seu vessant més desconegut” , explica el director del llargmetratge, Josep Serra Mateu . Ma lgrat aquesta agenda frenètica, l’atleta va tenir temps per compartir amb les càmeres les seves reflexions més personals sobre una etapa p lena de canvis i imprevistos . “Estem acostumats a veure’l sempre guanyant curses, mentre que aquest treball el retrata com a persona”, afegeix Serra.

El 2018 va ser un any inusual per a Jornet, en què va completar fites esportives que tenia al cap des de feia temps, com el descens amb esquís del Troll Wall, a Noruega , pe rò en què també va haver de fer front a dues lesions – una a les dues espatll es i l’altra al peroné–, que el van apartar uns mesos de l’esport. També va haver de buscar l’equilibri entre la competició i els seus projectes personals amb la notícia de l’arribada de la seva primera filla, nascuda el març de l’any passat. A quest seguit de circumstàncies són l'origen del subtítol del documental, A world tour in my best worst year . “Aquest any, ple d’èxits i alegries però també de situacions crítiques i inesperades, va canviar la seva manera de v eure el món”, declara el director.

Kilian Jornet és autor de quatre best-sellers , entre ells Res és impossible , un dels llibres de no-ficció en català més venuts el Sant Jordi passat, i protagonista de quatre documentals, com A Fine Line o Langtang , emmarcats en el seu projecte Summits of my life , un recorregut pels cims més emblemàtics del planeta. Aquest llargmetratge, en canvi, té un "enfocament diferent, mostrant la persona que hi ha darrere l’heroi i la seva figura fora de la seva zona de confort, les muntanyes", tal com destaca Teresa López, directora de continguts d'Europa de Rakuten TV.

El documental, que estarà disponible als 42 països d’Europa on Rakuten ofereix el seu servei, està produït per Lymbus, que firma altres títols com Path to Everest , un llargmetratge que recull el doble ascens de Kilian Jornet a l’Everest i que es va convertir en una de les 50 pel·lícules més vistes a Espanya el 2018. El film, de 40 minuts de durada, serà accessible gratuïtament per a tots els usuaris registrats de Rakuten TV, una estratègia que la plataforma ja ha utilitzat amb altres continguts propis, com la sèrie Matchday: Inside FC Barcelona o el documental MessiCirque.