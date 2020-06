Rakuten TV incorpora Starzplay a la seva plataforma

La plataforma online Rakuten TV ha anunciat que incorpora al seu catàleg el servei sota demanda Starzplay, que fins ara estava disponible només a través d'Apple TV, Orange TV i Vodafone TV. Gràcies a l'acord entre les dues companyies, els usuaris de Rakuten TV a Espanya, el Regne Unit, Itàlia, França i Alemanya tindran accés al servei dins de la subscripció premium per 4,99 euros mensuals després d'un primer període de prova.

Amb la incorporació de Starzplay a la seva plataforma, Rakuten TV amplia l'oferta de ficció, tant en pel·lícules com en sèries de televisió. Entre les estrenes més imminents de Starzplay destaquen The Great, sèrie amb to satíric sobre Caterina la Gran, la princesa alemanya que va ser tsarina de Rússia, amb Elle Fanning com a protagonista, i Normal people, l'adaptació del llibre de Sally Rooney, un dels grans fenòmens literaris dels últims anys. El catàleg de Starzplay també inclou Ramy, sèrie per la qual Ramy Youssef va guanyar el Globus d'Or al millor actor de comèdia el 2019.

"Starzplay ens permet enriquir la nostra proposta actual proporcionant una oferta més variada i extensa dins de la nostra plataforma", ha explicat Teresa López, directora de Rakuten TV Europa.