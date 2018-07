'La Razón' admet sense voler que són presos polítics

260x366 "Sánchez accepta jutjar Puigdemont per delicte menor i Llarena es planta", portada d''El Mundo' "Sánchez accepta jutjar Puigdemont per delicte menor i Llarena es planta", portada d''El Mundo'

Minuts després de saber-se que Alemanya estava disposada a extradir Puigdemont, però només per malversació, hi va haver el (fugaç) debat a les xarxes sobre si això era una bona o una mala notícia per al sobiranisme. Per si encara hi ha qui en té algun dubte, només cal veure com s'ho ha pres l'unionisme. Des del PP, suggerint que vol treure Espanya de l'espai Schengen, fins a Cs. A la premsa de Madrid intenten minimitzar el revés judicial. 'El Mundo', per exemple, titula a la seva portada: "Sánchez accepta jutjar Puigdemont per delicte menor i Llarena es planta". El subtítol repeteix verb, "accepta", que és una cosa inusual, perquè el verb clau ("respecta") no el volen posar, ja que així se'ls enfonsaria el tema. Que no és altre que fer veure que Sánchez ha pres cap mena de decisió (!). La cua dient que Llarena es planta és pura injecció d'autoestima 'hidalga'. També mereix comentari el titular "El Suprem condemna Puigdemont a l'exili" de 'La Razón'. No cola: el Suprem el que fa és embeinar-se-la, que ja entenc que no fa fi en un titular. I, en tot cas, ¿però no deien que eren fugats? ¿I no admet aquest titular allò que tot Europa ja sap i és que són presos polítics?

El comodí de l'expert

Fa un parell de dies vaig criticar l'ús del genèric "els experts" que feia 'El Mundo' per apuntalar la seva crítica a Carmen Calvo, en l'assumpte de considerar que només un 'sí' explícit pot ser considerat consentiment. Josep Maria Mainat em fa veure que, en aquell mateix diari on apareixia el 'Pareu màquines', només passar pàgina, hi havia el titular "Els experts veuen poc marge per esquivar el jutge", referint-se a la suspensió de diputats. I, efectivament, cap diari s'escapa d'aquesta invocació. La solució més rigorosa seria anomenar-los sense article: "Experts diuen que". Resulta menys estètic, però més ajustat.