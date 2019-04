Cleca de Marhuenda a la jutge Lamela per Sandro Rosell

260x366 L’expresident del Barça Sandro Rosell / ANDREA COMAS / REUTERS L’expresident del Barça Sandro Rosell / ANDREA COMAS / REUTERS

Diversos diaris reflexionen sobre els 643 dies de presó preventiva patits per Sandro Rosell, absolt dimecres. Nits a Soto del Real, a menys 5 graus, dormint amb roba tèrmica i anorac. Quan va dimitir del Barça, un diari poc sospitós d'independentisme com 'La Vanguardia' indicava que Rosell purgava la seva adhesió al sobiranisme en forma de persecució judicial. Però cap dels diaris de Madrid que editorialitzen ara sobre l'afer inclou aquest factor. 'El Mundo', de fet, fa un editorial que serveix el contrari del que suggereix el títol. "Aprendre del cas Rosell" podria semblar una esmena al sistema judicial que permet a l'instructor aplicar el càstig sense sentència. Però no: es diu que la presó preventiva cada cop s'utilitza menys, que la querella que estudia Rosell és "un excés" i que el TC està estudiant el mecanisme "perquè el nostre sistema segueixi estant entre els més garantistes de la UE". O sigui, aquí pau i després Carmen Lamela. Per cert, que la 'La Razón' li propina a la instructora una bona bufa al seu editorial, quan parla de la presó preventiva com a "insidiosa perversió del procediment instructor que revelen algunes actuacions de jutges i fiscals, que s'aproparien a la naturalesa del procés inquisitiu". Que el primer marianista d'Espanya faci això permet interpretacions sobre què en pensa Rajoy –des del seu retir com a president censurat– sobre com ha portat la jutge la judicialització del Procés. Això sí, l'editorial està escrit pensant més en Zaplana que en els presos polítics catalans, de qui no diuen ni piu.

I després, una mica d'hemeroteca. "De presidir el Barça a líder d'una organització criminal", escrivia 'La Información'. "Rosell, a presó per liderar una organització criminal per al blanqueig", deien a 'El Confidencial'. Ni un trist "presumpte", ni un miserable "segons la jutge". Ni crítica judicial, ni autocrítica periodística.