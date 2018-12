260x366 ‘La Razón’ demana el 155 durant tota una generació ‘La Razón’ demana el 155 durant tota una generació

Que les enquestes electorals són l’expressió més fidedigna dels anhels dels diaris és cosa sabuda. Però normalment –ni que sigui per un mínim sentit del decòrum– exposen aquests desitjos escudant-se en les xifres del sondeig, per allò de donar certa sensació d’asèpsia. No és pas el cas de ‘La Razón’. El diari de Planeta publica una enquesta i, esclar, com que no pot pronosticar una majoria del trident Cs, PP i Vox, en comptes d’analitzar les xifres arrenca l’article per la teulada i serveix ja d’entrada unes pintoresques conclusions: “Catalunya segueix dividida. Només l’aplicació de l’article 155 d’una forma duradora, durant una generació, permetria votar en els anys quaranta d’aquest segle un Parlament no independentista”.

Pim, pam. Com que el resultat electoral no ens agrada, reclamem l’aplicació del 155 durant vint anys, a veure si aquesta pesta d’independentistes fan el favor de morir-se. Per acabar-ho d’adobar, fan una comparació absurda amb el Quebec: “El resultat electoral al Quebec fa dos mesos ens ha tornat al seny”, diuen, tot sentenciant que els electors de menys 45 anys “han rebutjat els polítics irresponsables que han portat a la ruïna aquesta regió canadenca”. Sí, sí: està tan arruïnada que amb el superàvit d’enguany reduiran el seu deute del 48,2% al 45%. A Espanya –per posar un exemple a l’atzar– el deute frega el 100% del PIB i s’ha buidat la guardiola de les pensions. Però, esclar, aquesta manca de rigor a l’hora de jutjar el Quebec empal·lideix al costat d’una sol·licitud tan desvergonyida d’aplicar el 155 per aconseguir un Parlament a mida. I com n'ha de ser de desesperat el teu intent si ni les enquestes pagades pel propi diari et donen l’escenari electoral desitjat.