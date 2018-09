'La Razón' estén dubtes sobre la salut mental de Puigdemont

260x366

¿Els directors d'un diari haurien de passar un examen psiquiàtric? La pregunta és volgudament ofensiva, i inapropiada. Però 'La Razón' no passava cap ànsia d'interrogar-se, en titular de portada, si els polítics haurien de superar una avaluació psiquiàtrica. Populisme periodístic que servia al diari per posar, sota el seu esplendorós titular, les fotografies de Marine Le Pen, Kim Jong-un, Donald Trump i... Carles Puigdemont.

La presència de Marine Le Pen podria semblar justificada –des del punt de vista informatiu– perquè la justícia francesa n'ha ordenat una “avaluació mental”. Ho ha denunciat ella mateixa i els tribunals s'han defensat dient que es tracta d'un procediment habitual quan s'investiguen delictes d'odi. A la ultradretana se la jutja per difondre per les xarxes fotografies d'execucions islamistes. En tot cas, res a veure amb la seva capacitació com a gestora de la cosa pública. Pel que fa a Donald Trump, l'any passat un catedràtic va suggerir que patia un trastorn narcisista. Recordo haver escrit aleshores que fer aquests diagnòstics veient el pacient per la tele era irresponsable. Però els mitjans s'hi van abonar: munició antitrumpista gratis! Per megalòmanes que efectivament siguin les seves accions, es tracta d'una banalització (i no ajuda a trencar l'estigmatització de les malalties mentals). De Kim Jong-un és evident que les probabilitats que els coreans el sotmetin a una avaluació d'aquesta índole són més aviat reduïdes. Però era el maligne que servia per posar-hi al costat el president català, de qui l'únic dubte sobre la seva enteresa mental l'estén el mateix diari amb aquest muntatge barroer. La gratuïtat de la fotografia és tan evident que, dins de l' article, el nom de Puigdemont o els seus suposats desordres de personalitat no surten esmentats per enlloc. Esclar: no els cal justificar-ho.