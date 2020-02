'La Razón' posa l'embut perquè el PP engoleixi Ciutadans

260x366 Portada de 'La Razón' del 22 de febrer del 2020 Portada de 'La Razón' del 22 de febrer del 2020

Amb el mateix somriure il·lusionat que Carpanta quan veia un pollastre, estan aquests dies els líders del PP davant la perspectiva d'empassar-se Ciutadans a cop de coalició electoral. Això és com quan es deia que Telecinco es fusionava amb Cuatro –per no haver de dir que se la cruspia de viu en viu– i al cap d'un temps el canal informatiu CNN+, que era el germà petit de Cuatro, s'acomiadava per, al cap d'uns segons, convertir-se en Gran Hermano 24 horas. Això sí: ja hauran de callar per sempre els que van jugar –durant el període d'auge dels taronges– a seguir-los l'ambigüitat ideològica o, fins i tot, a situar-los en el centreesquerra.

El cas és que la coalició al País Basc s'ha decidit des de Madrid, sense passar pel líder local José Antonio Alonso, a qui tot això, comprensiblement, se li ha posat regular. Però els diaris de la triple dreta ja tenen el seu veredicte: cal engreixar aquesta operació, per molt que desprengui un tuf colonial. Si la cartera l'hagués pispat el PSOE, traurien a passejar els barons i la seva fúria en portada. En canvi, La Razón titulava: "Gènova empeny Alonso a la dimissió després de pactar amb Cs sense el seu aval". És una manera molt fina d'assenyalar-li la porta i de plantejar-li el dilema de las lentejas: o las tomas o las dejas. Només cal veure com El País agafava la pressió que La Razón aplicava a Alonso i la carregava sobre unes altres espatlles: "Casado porta al límit la crisi amb el PP per la coalició amb Cs". El més rellevant, en tot cas, és que des del Madrid mediàtic hi ha un ampli consens sobre afavorir aquestes coalicions per tal de mirar de treure algun diputat: no fos cas que s'evidenciï que la perifèria té idees i aspiracions pròpies diferents a les de la capital. I, de passada, el malabarisme de sigles no pot dissimular l'altra veritat: hi ha un corrent de la premsa que ja dona els taronges per amortitzats.