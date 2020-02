Realitat virtual i ‘escape rooms’, una aliança immersiva

Els orígens dels escape rooms són difusos. Mentre alguns defensen que el primer real escape game (REG) va ser un concepte creat l’any 2007 al Japó pel guionista i director d’ anime Takao Kato, d’altres apunten que va ser el 2006 als Estats Units on un grup de desenvolupadors de videojocs van crear Origin basant-se en els videojocs escape the room, un gènere caracteritzat per haver de resoldre enigmes a contrarellotge. El cert és que el sector dels escape rooms s’ha consolidat en els últims anys i s’ha establert com un model d’oci d’èxit dins de la majoria de les grans capitals. A Barcelona, on actualment s’hi poden trobar més de 400 sales amb temàtiques de tota mena, recentment hi han aparegut els primers centres de realitat virtual que fusionen l’experiència immersiva pròpia d’aquesta tecnologia amb el concepte original de l’ escape room.

Un d’aquests casos és The e-Tron Room: The Future Paradox, una proposta d’Audi que durant les últimes setmanes s’ha instal·lat a l’edifici Metrònom, a tocar del Mercat del Born. Es tractava, en realitat, d’una campanya de màrqueting mitjançant la qual la companyia automobilística alemanya va presentar el seu nou model de cotxe 100% elèctric, l’e-Tron. La iniciativa utilitzava els últims avenços en el camp de la realitat virtual amb l’objectiu d’acostar als ciutadans la mobilitat elèctrica, el principal tret diferencial dels seus nous vehicles, d’una manera original.

Els participants de The Future Paradox, equipats amb unes ulleres de realitat virtual Vive Pro, una motxilla G2 de Hewlett Packard i un conjunt de sensors de moviment, s’endinsaven a la sala principal de l’edifici, totalment ambientada per a l’ocasió, per encarar una aventura amb un plantejament argumental molt similar al dels escape rooms. Els jugadors es trobaven dins d’una nau espacial que, en ple viatge en el temps, s’havia espatllat. Per arreglar-la els participants disposaven de 45 minuts per resoldre en equip enigmes de tota mena, mentre feien salts temporals que els portaven a visitar monuments històrics com la biblioteca d’Alexandria o el conjunt megalític de Stonehenge, al Regne Unit.

De fet, aquesta experiència és una espècie de seqüela d’una altra acció similar que Audi havia organitzat l’any 2017 per promocionar els seus vehicles, tot i que en aquella ocasió la campanya estava inspirada en el model d’ escape room tradicional. Batejada amb el mateix nom, The e-Tron Rroom, també tenia com a leitmotiv l’electromobilitat. La iniciativa, que va sorgir a la filial espanyola de l’empresa, va tenir tant d’èxit que els encarregats de màrqueting de la marca alemanya van voler continuar explotant la idea, la qual cosa va originar el projecte de realitat virtual The Future Paradox.

Zero Latency

A part d’aquesta experiència efímera d’Audi, a Barcelona també s’hi poden trobar propostes estables d’aquest nou model d’oci. És el cas, per exemple, de Zero Latency, una companyia de videojocs de realitat virtual australiana que, després d’haver aconseguit un gran èxit en països com el Japó o els Estats Units, va cridar l’atenció de la franquícia espanyola Climbing Planet, que va decidir importar la marca. El primer escape room virtual del segell Zero Latency es va obrir l’any 2018 al Parc Vallès de Terrassa, i des de finals del 2019 també es pot trobar al centre comercial Som Multiespai de Barcelona, dins d’un local de més de 500 metres quadrats.

Un tret distintiu de Zero Latency és que la companyia d’entreteniment s’ocupa de dissenyar una experiència de realitat virtual des de zero, cosa que permet transportar-se, literalment, dins del joc. L’empresa desenvolupa el programari, el maquinari, l’entorn i també l’experiència, de manera que s’aconsegueix una immersió total.

Als locals de Zero Latency s’hi poden viure quatre experiències diferents: el clàssic Zombie Survival, que enfronta un grup de fins a vuit jugadors a una horda de zombis en una zona estàtica; Outbreak Origins, que afegeix una missió i moviment a la temàtica zombi; Singularity, que converteix els jugadors en soldats espacials i ofereix moviment a través d’una base, i Engineerium, en què es desafia la llei de la gravetat en escenaris futuristes.