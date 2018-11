Rebuda freda a l’esperada nova temporada de ‘14 de abril. La República’

La 1 va estrenar dissabte la segona temporada de la sèrie 14 de abril. La República, però malgrat les mostres de satisfacció que havia generat aquest anunci a les xarxes socials, a l’hora de la veritat la ficció va tenir un seguiment molt escàs: només 1.024.000 persones a tot Espanya van veure el primer capítol, que es va quedar amb un 6,9% de quota de pantalla, per sota de la mitjana del canal d’aquell dia (que va ser del 8,8%). De fet, 14 de abril. La República va ser la cinquena opció de la franja nocturna i va quedar molt lluny de Sábado Deluxe, que va liderar amb un 16,2%. En l’àmbit català, la sèrie no va passar del 2,4% de share, amb 57.000 espectadors. Tots aquests registres contrasten amb el 17% de quota que havia aconseguit, de mitjana, la primera temporada de la sèrie, emesa l’any 2011, que va superar els 3,5 milions d’espectadors al conjunt de l’Estat.

És evident, doncs, que els set anys llargs que ha calgut esperar per veure la segona temporada han perjudicat clarament la ficció, que s’hauria d’haver reprès a principis del 2012 però va ser vetada per l’anterior cúpula de RTVE durant els anys de govern de Mariano Rajoy. Amb l’arribada de Rosa María Mateo al capdavant de la corporació, els nous capítols van sortir del calaix, però la cadena ja va evidenciar que no hi confiava gaire, ja que inicialment va decidir programar-los els dissabtes a les 23.30 h. El malestar que va provocar aquest anunci, fins i tot entre els actors i l’equip tècnic de la producció, van portar TVE a rectificar i avançar l’horari d’emissió fins a les 22 h, tot i que la sèrie no es va moure dels dissabtes, la nit de menys consum televisiu de la setmana.