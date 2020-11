Recerca catalana contra l’ictus, premi Ignasi Pujol al foment de l'emprenedoria

Al món hi ha cada any 15 milions d’ictus i es calcula que una de cada sis persones patirà un infart cerebral al llarg de la vida. Aquesta malaltia és una de les primeres causes de mort i discapacitat al món, especialment als països més desenvolupats. I potser és per això que Anaconda Biomed ha estat l’empresa triada en l’any del 10è aniversari pels lectors del diari ARA com a guanyadora del premi Ignasi Pujol al foment de l’emprenedoria.

L’àmbit biotecnològic és on treballa Anaconda Biomed, fundada l’any 2015, amb seu a Sant Cugat del Vallès i 20 treballadors en plantilla. Les xifres, fins aquí, no tenen res d’extraordinari. Però la cosa canvia si es té en compte que des de la seva fundació aquest projecte ja ha captat 40 milions d’euros d’inversors per fer possibles els seus trencadors avenços contra els infarts cerebrals.

La joia de la corona de la companyia és un sistema de trombectomia per aspiració. Així es coneix el sistema pel qual, amb un catèter, s’envolta i succiona el coàgul de sang en les hores posteriors a l’accident cardiovascular. Aquest giny retira el coàgul de manera íntegra en entre el 80% i el 90% dels casos, cosa que millora la recuperació del pacient. Actualment, només el 35% de coàguls poden ser retirats sense que s’esmicolin i en quedin restes. Amb aquest dispositiu no només es millora l’índex de supervivència dels pacients, sinó que també es millora de forma significativa la seva recuperació. Fins ara l’empresa ha pogut dur a terme 70 assajos clínics, i els resultats són prometedors. Això sí, el context de pandèmia ha retardat els seus plans originals, tot i que estaria preparada per poder llançar el giny al mercat durant l’any 2021.

Anaconda Biomed desenvolupa en paral·lel tres instruments més, també adreçats a teràpies relacionades amb l’ictus. El conseller delegat d’Anaconda Biomed, François Salmon (a la foto), va agrair el premi i va donar especial rellevància al fet que el guardó s’hagi atorgat després d’una votació popular.

L’empresa biotecnològica és una de les principals participades pel fons Asabys i entre el seu personal el 50% són dones, xifra poc habitual en aquest sector. Més del 80% de la seva plantilla el conforma personal altament qualificat, principalment doctors i enginyers en diferents especialitats.