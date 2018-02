Rentant la sang del franquisme a 'El Mundo'

La periodista Emilia Landaluce entrevista a 'El Mundo' Fernando Suárez, ministre de Franco. De les 21 intervencions de la periodista, només sis són preguntes. La resta, carnassa que llança al seu contertulià perquè deixi anar perles: "L'error és considerar [que hi ha un ADN franquista a la dreta espanyola] com un insult", "És patològic que tinguin estàtues colpistes Companys o Largo Caballero i que no es pugui recordar l'heroica defensa d'Oviedo o de l'Alcázar", "La repressió va ser dura encara que després de la Guerra quasi sempre amb tribunals", "Franco, veritable creador de la classe mitjana, de la industrialització, de la Seguretat Social, de l'educació generalitzada…" –vaja, que menys inventar l'iPad, quasi tot–, "Un partit fundat per Fraga que no defensa la memòria de Franco no mereix guanyar les eleccions" o la molt conciliadora "La secessió l'han d'impedir la justícia, les lleis i, a l'últim extrem, les forces armades".

Cap esment, a l'entrevista, a Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Xosé Humberto Baena Alonso, Ángel Otaegi Etxeberria i Jon Paredes Manot. Són els últims afusellats del franquisme, sentenciats el març del 1975, i executats al setembre amb signatura de Fernando Suárez. "Molts vam treballar perquè evolucionés, es modernitzés i desenllacés en la democràcia en què vivim", es permet de dir a l'entrevista, que apareix sota l'epígraf 'Els intel·lectuals i Espanya'. La Interpol va cursar, l'any 2014, una ordre de detenció internacional contra ell, però el ministre Rafael Catalá la va denegar argüint la llei d'amnistia del 1977 i que els delictes havien prescrit. Demanar a la periodista que, almenys, recordés aquests fets devia ser massa, tenint en compte que Landaluce apareix com a "col·laboradora" del llibre 'La naturaleza de Franco: cuando mi abuelo era persona', firmat per un tal Francisco Franco Martínez-Bordiú.