Repartiment de matxets per a la ressaca de les primàries del PP

Segueix el ball de ganivets al PP, i els diaris de Madrid, esmolets impenitents, fan sonar el bufacanyes. Diu 'El País': "Casado nega a Santamaría la quota de poder que demanava per al seu equip". Cu-cu-cuiiiiiit! Però a l'exvicepresidenta només li esmola l'eina el diari de Prisa: com més tensió al PP, més temps de Sánchez a la Moncloa, deuen pensar. A la resta del quiosc de Madrid, els matxets s'entreguen al seu rival. L''Abc' titula "Casado ensenya el galons a Soraya" –realment addictes a la prosa de la submissió– i, en el subtítol, expliquen que el nou líder popular "amable però contundent" rebutja les exigències de Soraya (que reclama un 42% de presència, en sintonia amb els compromissaris que la van votar). Amable però contundent: quina gràcia, aquest incís sabonós, en un subtítol de portada. A 'El Mundo' són una mica més subtils: "Casado rebutja una quota de 'sorayistes' en la seva direcció". La càrrega es troba en el "seva". Res de direccions de consens: el ceptre accepta una sola mà, més la cort de vassalls que l'acompanyen. A 'La Razón' obren amb "Santamaría es queda i pressiona per col·locar els seus al PP". "Col·locar", uf, mal verb. "Els seus", uf, pitjor. Al subtítol diu que "retarda l'opció de l'empresa privada", que és una manera elegant –són molts anys de 'business'– de dir que té ja un peu fora de la política. Un destacat a l'interior del diari dona la pista definitiva sobre aquesta ambigüitat: "Hi ha qui apunta que la derrotada de les primàries no es retira a l'espera de veure què passa amb la investigació del màster". Hi ha qui apunta que és un començament de frase genial: pots posar-hi el que vulguis, que ningú podrà falsar-t'ho.

En tot cas, a Soraya només li donen aquesta única esperança: esperar la docta castanya de Casado amb el màster. Molta confiança en el sistema, té. Cu-cu-cuiiiiiit!