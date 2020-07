Reporters Sense Fronteres també critica Podem per assenyalar periodistes

El tuit de Pablo Echenique criticant el periodista Vicente Vallés, d'Antena 3, continua portant cua. L'última organització en afegir-se a l'allau de crítiques rebudes de la formació morada és Reporters Sense Fronteres. L'organització recorda que els periodistes són "interpel·lables i criticables", però lamenta que, en aquest cas concret, es reduís a "missatges bastos i irrespectuosos, més dirigits a agitar els seguidors de les xarxes socials que a establir una crítica raonada".

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 4, 2020

"Constatem amb preocupació un agreujament progressiu de la polarització política", explicava el president de l'entitat, Alfonso Armada, en declaracions recollides per Europa Press. "Això impacta directament en els mitjans de comunicació. Convidem cada actor del debat que analitzi quina part de responsabilitat té en aquest deteriorament i com pot ajudar a capgirar-la. Ens mereixem uns mitjans capaços d'aïllar-se de la pressió política i uns polítics que no actuïn com a haters de Twitter".

Al seu missatge, Echenique incloïa un vídeo que recollia algunes intervencions polèmiques de Vallés. En un dels fragments, suggereix que les clavegueres de l'Estat que denuncien Podem no existeixen perquè no han sigut capaces d'impedir que el partit d'Iglesias hagi accedit al poder.

La crítica de RSF se suma al comunicat de rebuig emès dilluns per la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE). "L'assenyalament de periodistes, vingui d'on vingui, afecta directament el dret a la llibertat d'expressió, pilar irrenunciable de la democràcia que ha de ser respectat i garantit, en especial per aquells que tenen responsabilitats".

El vicepresident Iglesias es va referir dimarts a la polèmica: "Crec que s'ha de naturalitzar que qualsevol que tingui presència pública, o qualsevol que tingui responsabilitats en una empresa de comunicació o política, estiguin sotmesos tant a la crítica com a l'insult a les xarxes socials". Vallés reinterpretava aquesta declaració a l'informatiu que presenta, dient que Iglesias "sosté que els assenyalaments no els fan ells i que s'han de naturalitzar els insults".