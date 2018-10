Ressaca del 12-O: del blanc al vermell, passant pel taronja

260x366 Portada d''El Mundo' (14/10/18) Portada d''El Mundo' (14/10/18)

1. Blanc. 'El Mundo' prossegueix en la seva operació de blanquejar Vox. Ara li dedica una mena de perfil en portada a Santiago Abascal, el seu líder, que col·loca aquesta cita: "Jo no soc feixista, els que m'insulten són fatxes de veritat". Res que ens hagi de sobtar especialment a Catalunya, malauradament acostumats a la perversió del llenguatge per part de partits que acusen els altres de la que és en realitat la seva principal i prominent tara. El subtítol recorda que la seva família va estar amenaçada per ETA. Demòcrates de tota la vida, com volent dir.

2. Taronja. Més betacarotè i pastanaga. Després de llançar l'altre dia en portada una inconcreta oferta de Sánchez al sobiranisme, 'El Periódico' titula: "La fiscalia renuncia a demanar les penes màximes per rebel·lió". És el got mig ple, representa. El gest magnànim de la fiscalia: no sol·licitar 25 anys, sinó quedar-se 'només' en 15. O en 24, perquè ni tan sols han dit que demanin la pena mínima. I, en tot cas, el titular dissimula l'altre fet noticiable: que el ministeri públic ha insistit en un delicte de rebel·lió, tot i l'evidència que aquesta qualificació obeeix més a motius polítics que a qualsevol altra cosa, com ha demostrat la justícia internacional.

3. Vermell. Enrojolat m'he quedat després de veure la portada de 'La Razón'. La titulen "Patriotisme 2.0." i és l'enèsim intent d'inflamar amb nacionalisme els seus lectors. De què va el tema? Doncs de banderes espanyoles. Mostres una noia jove, directora de la principal fàbrica de banderes espanyoles, embolcallada en una 'rojigualda'. Ui, sí, patriotisme molt modern, el de bandera i taller de costura, com mostra la fotografia. Per cert, per tal com cauen els plecs, a l'escut de la bandera només s'hi llegeix la paraula "Ultra". Deu ser accidental. Espero.