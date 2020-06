Retiren quatre episodis de 'Rockefeller Plaza' per continguts considerats racistes

Arran de les protestes antiracistes, l'actriu i guionista Tina Fey ha decidit retirar quatre episodis de la seva comèdia Rockefeller Plaza que contenien escenes que podrien ser considerades ofensives o racistes. Segons ha avançat la revista Vulture, aquests quatre episodis han deixat d'estar disponibles en serveis de streaming com Hulu i Amazon Prime Video i en botigues digitals com iTunes i Google Play. La decisió de Fey arriba tres setmanes abans que la NBC emeti un especial d'una hora de la comèdia.

En alguns d'aquests capítols es mostren personatges blancs, com la Jenna (Jane Krakowski), pintat-se la cara de negre, una pràctica coneguda com a blackface. El blackface es va originar als Estats Units durant el segle XIX, quan els negres no podien fer teatre i per això actors blancs es pintaven de negre i els imitaven. Els espectacles teatrals representaven els personatges afroamericans basant-se en estereotips: els mostraven com a persones felices i simples, quan en realitat eren esclaus.

Segons detalla Vulture, els productors de la sèrie, Tina Fey i Robert Carlock, i NBC Universal han demanat a les plataformes que retirin els episodis. "En la mesura que ens esforcem a fer millor la nostra feina pel que fa a la representació de les races al Estats Units, creiem que el millor es retirar aquestes episodis en què els actors utilitzen maquillatge per interpretar una raça diferent de la seva", explica Tey en una carta adreçada a les plataformes. "Ara entenc que la intenció no et dona carta blanca perquè les persones blanques utilitzin aquest tipus d'imatge. Em disculpo pel mal que poden haver fet", remarca l'actriu, guionista i productora.

La retirada dels episodis de Rockfeller Plaza és l'últim moviment de la indústria audiovisual de revisió de continguts racistes després de les protestes originades per la mort de George Floyd a mans de la policia de Minneapolis. A principis de juny, la plataforma HBO va anunciar que eliminava temporalment Allò que el vent s'endugué i que tenia previst recuperar-la amb uns advertiments que expliquessin el seu context històric i els seus elements racistes. La BBC també es va sumar al moviment anunciant la retirada d'un capítol d' Hotel Fawlty i eliminant de la seva aplicació les comèdies Little Britain i Come fly with me.