Ricard Torquemada i Bernat Soler, al capdavant de les retransmissions del Barça a Catalunya Ràdio

Tal com ja va avançar l'ARA a principis de juliol, finalment serà Ricard Torquemada qui agafarà el relleu de Joaquim Maria Puyal al capdavant de les retransmissions del Barça a Catalunya Ràdio, segons ha confirmat la Corporació. Mentre que Torquemada s'encarregarà de la direcció de l'espai, el periodista Bernat Soler exercirà el paper de narrador.

A partir de la nova temporada les retransmissions del Barça canviaran de nom i passaran de ser 'LaTdP' a ' La transmissió d’en Torquemada - La TdT'. Ricard Torquemada assegura: "És el repte més atractiu que mai m'hauria pogut imaginar, i probablement el més important de la meva vida professional”. "Intentarem defensar el llegat del Quim, que és qui ha creat el model de joc que ens sentim com a propi. És una idea en què creiem, sobre la que ens hem educat, i té moltes formes: la defensa de la llengua, el rigor periodístic, la passió i la implicació, una manera de fer l'ofici", ha explicat a l'ARA.

"La TD ja és una marca i volem mantenir connexions amb el passat, però també volem evolucionar el producte, impulsar-lo, com feia el Puyal, que sempre estava renovant-se. El canvi de la P per la T és el que ell ens va ensenyar, a tenir criteri propi", ha comentat sobre el canvi de nom dels programa.

A principis de juliol, Puyal anunciava que, després de 50 anys, deixava les retransmissions del Barça. La seva intenció, segons va explicar ell mateix, és "reorientar" la seva "activitat professional". Dels 50 anys que Puyal va retransmetre el partits del Barça, 42 han sigut en català, ja que la primera narració la va fer el 5 de setembre del 1976 a Ràdio Barcelona. 'La TdP', nom de les retransmissions liderades per Puyal, es va començar a emetre a Catalunya Ràdio l'any 1985.

Ricard Torquemada no és un nom nou de les retransmissions de Catalunya Ràdio, ja que, des de l'any 2000, formava part de 'La TdP', on aportava la seva anàlisi del que passava al terreny de joc. El periodista, a més, va ser el cap d'esports de la ràdio pública entre 2004 i 2008. Per la seva banda, Bernat Soler, cap d'esports de TV3, ha treballat durant els últims onze anys com a presentador i comentarista dels partits de futbol a la televisió pública. La temporada vinent el canal públic ja no comptarà amb els drets de la Champions, competició que fins ara narrava Soler. La seva reubicació a Catalunya Ràdio permet mantenir un dels talents de la casa. L'elecció de Soler respon a la intenció de buscar "una mirada del Barça més transversal", segons ha confessat Torquemada.

El tàndem s'estrenarà el pròxim 12 d'agost amb el partit de la Supercopa d'Espanya que enfrontarà el Barça i el Sevilla.

Canvis també a RAC1

La secció d'esports de Catalunya Ràdio no serà l'única que introduirà novetats a partir de la temporada vinent. La seva principal competidora, RAC1, també planteja canvis. Raül Llimós, cap d'esports de l'emissora del Grupo Godó, va anunciar a principis d'agost que, després de 18 anys a l'emissora, canviava de rumb per "emprendre nous reptes professionals". El seu substitut des del 16 de juliol és Eduard de Batlle, que des del 2005 s'encarregava de les retransmissions dels partits de l'Espanyol i que, en el moment de l'anunci del seu nou càrrec, formava part de l'equip d''El món a RAC1'.

Una altra de les novetats que prepara l'emissora per a la nova temporada és un programa d'esports per a les tardes de dissabte. La nova proposta servirà per canviar l'estructura que hi havia fins ara en la qual només hi havia programa si jugaven el Barça, l’Espanyol o el Girona.