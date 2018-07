Ricard Torquemada, el més ben situat per agafar el relleu de Puyal

260x366 Ricard Torquemada Ricard Torquemada

Ricard Torquemada es perfila com la persona que lideri les futures transmissions del Barça a Catalunya Ràdio. Així ho ha pogut saber l'ARA, de fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Però el que hi ha en joc no és només un canvi de nom, sinó un replantejament del model. En aquest sentit, el que es qüestiona és si, avui dia, les transmissions de partits han de tenir el narrador al centre o bé hi pot haver un analista que interpreti el que passa al terreny de joc, com fa divuit anys que fa Torquemada a 'La TdP'.

"Seria un error per part nostra intentar trobar el clon de Puyal, perquè Puyal és irrepetible", expliquen aquestes fonts. "La transmissió no és només una narració, sinó que és tot un programa: la gent no només escolta la ràdio, sinó que molts posen l'emissora mentre veuen la televisió, per exemple". La intenció és parlar amb Torquemada i explorar quines necessitats té i avaluar si la Corporació pot satisfer-les. Poder comptar amb ell tindria l'avantatge afegit que marcaria una continuïtat amb el programa, tal com el coneix l'oient de Catalunya Ràdio.

Un dels noms que ha sonat per al paper de narrador és el de Bernat Soler. El periodista, consultat per l'ARA, assegura que de moment no ha rebut cap oferta ni sondeig. Des de la Corporació, però, es veu amb bons ulls aquesta opció, ja que, en ser el locutor de la Champions a TV3, "és algú que ha tingut audiències de prop del milió i mig d'espectadors i, per tant, una veu que sona i és reconeguda". A més, es dona la circumstància que la temporada que ve el canal públic ja no té drets de la Champions, de manera que enviar Soler a la ràdio seria una possible reubicació d'aquest professional, en clau també de talent intern.