Ricard Ustrell entrevistarà Carles Puigdemont a 'Quatre gats'

Tot i que no figurava entre els entrevistats anunciats, Carles Puigdemont serà el protagonista del tercer capítol del 'Quatre gats', que s'emetrà aquest diumenge. Ricard Ustrell, director i presentador del programa, viatja fins a Waterloo per conversar amb l'expresident de la Generalitat sobre l'actualitat de Catalunya. Fa un any, quan encara era al capdavant del 'Preguntes freqüents', el periodista sabadellenc ja va entrevistar el líder independentista, que llavors tot just havia sigut destituït com a president arran de l'aplicació del 155.

L'episodi, que tindrà uns 50 minuts de durada, resumirà el més destacat de les tres hores de conversa mantinguda entre el periodista i Puigdemont, en la qual, entre altres coses, analitzarà els dies clau de la tardor passada i respondrà els comentaris que en els últims temps s'han fet sobre com es va prendre la decisió d'anar a l'exili. A més, Puigdemont, que ocupa la presidència del Consell per la República, explicarà quines accions vol dur a terme per internacionalitzar la causa independentista. Durant la conversa també es tractaran temes d'actualitat com l'auge de Vox, la vaga de fam dels presos independentistes i la vaga de metges i professors.