Ricard Ustrell i TV3 mostren un primer tast del nou 'Quatre gats'

Aquest dijous torna a TV3 el Quatre gats amb una tercera temporada, però, abans de l'estrena oficial, la televisió pública ha fet avui una projecció de la nova entrega al cinema Balmes Multicines de Barcelona. Un primer tast en què Ustrell i el seu equip han estat acompanyats per representants del món polític, com la diputada d'ERC Jenn Díaz, i del periodístic, amb l'assitència de Rosa Maria Calaf. També hi ha assistit alguns seguidors del programa, que van participar en un concurs per accedir a la preestrena.

La tercera temporada del Quatre gats arrenca amb un capítol dedicat a l'emergència climàtica. En el primer episodi, Ustrell viatja fins el lloc del món on es considera que es noten més els efectes del canvi climàtic. Es tracta de Svalbard, un arxipèlag de l’Àrtic on les glaceres es desgelen, hi ha esllavissades, moviments de terra i l’os polar està perdent l’hàbitat. En la seva visita Ustrell entrevistarà l’exprimera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, la primera política que va posar sobre la taula la necessitat d’un desenvolupament sostenible. En aquest primer episodi també hi participa l'actor Javier Bardem, que explica la seva experiència a l'Antàrtida amb Greenpeace. Bardem, que va col·laborar en un curt per a la ONG en què s'alerta dels perills del canvi climàtic, explica perquè va decidir implicar-se en la causa.

Durant la presentació, Ustrell ha explicat que en aquesta nova temporada el programa ha apostat per tractar grans temes i no tant per centrar-se en grans personatges. "El programa és una excusa per parlar de grans temes, com el feminisme, el canvi climàtic o la solitud". Precisament, aquest últim tema és el que protagonitza el darrer episodi de la tercera temporada. "Volíem acabar amb un tema que ens toqués l'ànima", ha reconegut Ustrell. La nova temporada constarà d'un total de 8 episodis de 50 minuts.

Vicent Sanchis, director TV3, ha remarcat com Quatre gats aposta "per tractar aquells temes que preocupen a la gent". I fent un símil amb el nom del programa, el director de la televisió ha comparat Ustrell amb un gat, per la seva curiositat i tossuderia.