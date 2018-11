Ricard Ustrell: “L’esquerra no fa autocrítica, no se sent culpable de res”

Tot i que les entrevistes de Quatre gats es fan a personalitats de l’arena internacional, la selecció de personatges interpel·la, ni que sigui indirectament, la situació catalana i espanyola.

Per què va decidir entrevistar Marine Le Pen?

Tenim enquestes a Espanya que expliquen que l’extrema dreta podria entrar al Congrés de Diputats. No podem fer veure que no passa res. Ho hem d’afrontar. Amb honestedat i amb periodisme.

Tenint en compte que ella se serveix del llenguatge de l’odi per als seus postulats polítics, ¿es pot plantejar l’entrevista des de la neu tralitat?

Penso que el periodisme ha de fer-se les preguntes que es fa la gent. A França hi ha milions de persones que voten l’extrema dreta i no se senten d’extrema dreta. Com és possible que Le Pen aconsegueixi recollir el vot protesta? ¿Ningú més ofereix res que compensi la gent? On són els comunistes?

També es fixa en el Brasil i la recent victòria de Bolsonaro amb una entrevista a Dilma Rousseff.

De nou, les pregutes. Què ha passat al Brasil? Com pot ser que gent que votava Lula ara votés Bolsonaro? Què falla? Qui falla? Per què es legitimen vots amb discursos racistes i xenòfobs? El periodisme ha d’assenyalar l’extrema dreta, com ha d’assenyalar qualsevol polític que faci declaracions discriminatòries. No es pot naturalitzar. Penso que no podem convidar polítics racistes i xenòfobs a participar en tertúlies com una opció política més, però això no vol dir que no hagin de tenir veu. Només faltaria. El que hem de fer nosaltres és ser responsables i deixar clar què diuen, quines són les seves intencions i què hi ha darrere del diagnòstic que fan. Però mai blanquejar-ho, mai normalitzar-ho.

I quina va ser la motivació, en el cas de Rousseff ?

Rousseff és responsable del que està passant al Brasil. L’esquerra no fa autocrítica, no se sent culpable de res. I això també ens ha de fer pensar. Ha viscut una situació personal molt complicada, amb un procés d’ impeachment duríssim, i tot això ho ha complicat tot. Però no pot ser que l’èxit de l’extrema dreta amb Jair Bolsonaro al Brasil sigui només un èxit, també és una derrota. Per això en el programa ens preguntarem per què l’esquerra al Brasil no ha reaccionat.