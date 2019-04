Rivera cau en desgràcia: ni 'El Mundo' ni 'The Economist'

260x366 El president de Cs, Albert Rivera, en una imatge d'arxiu / ACN El president de Cs, Albert Rivera, en una imatge d'arxiu / ACN

L'any 2015, l'influent (i liberalíssim) setmanari britànic 'The Economist' demanava al seu editorial el vot per a Albert Rivera. A 'El Mundo', el director David Jiménez va anunciar que trencarien la tradició del rotatiu de demanar explícitament el vot. Però admetia: “Últimament em demanen molt a quin partit donarà suport 'El Mundo' aquestes eleccions. I són molts els que creuen que aquest partit és Ciutadans i que el candidat del nostre diari és Albert Rivera”.

Tres anys després, 'The Economist' recomana als espanyols que donin suport a Pedro Sánchez perquè pugui tenir una majoria de govern. Com que tenen una aversió cerval a Podem, suggereixen que el soci ha de ser Rivera. Però li diuen que ha de canviar d'actitud amb Catalunya i que el diàleg sobre la qüestió és necessari. És a dir, una cleca amb la mà oberta al cordó sanitari que ha establert al voltant del PSOE com a eix de la seva campanya electoral. D'altra banda, també 'El Mundo' publica un article inaudit –impensable fa uns anys– amb una furibunda crítica al líder de Ciutadans precisament per la seva renuència a governar amb els socialistes. “El drama de Rivera no rau en la incomprensió caïnita del liberalisme –escriu Raúl Conde– sinó en la seva renúncia a ocupar el centre i assumir el seu paper històric [...] No pots presumir de moderat i acabar traginant lleis amb els il·luminats que encara bramulen el fals mite de la Reconquesta”. Potser el diari acaba demanant el vot per a ell, però diria que l'aparició d'aquesta columna és un avís que s'ha d'interpretar com un “Si governa la triple dreta, genial, però no tanquis la porta a pactar amb el PSOE, que l'alternativa són Podem i els pèrfids separatistes”.

Decepcions mediàtiques i desercions del poder econòmic: Rivera va camí de convertir-se en l'àngel caigut de la política espanyola.