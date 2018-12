Robert Kirkman prepara una sèrie amb una versió diferent a cada país

260x366 Robert Kirkman / CARLOS ÁLVAREZ / GETTY Robert Kirkman / CARLOS ÁLVAREZ / GETTY

Robert Kirkman, el creador del còmic en què es basa la sèrie 'The walking dead', està desenvolupant un nou i ambiciós projecte televisiu. Es tracta de '5 year', una sèrie ambientada en els cinc anys previs a l’impacte d’un meteorit que amenaça de destruir la Terra i que es fixarà en com afronten els personatges el dia a dia sent coneixedors d'aquesta amenaça.

La intenció és que la sèrie consti de cinc temporades, una per a cada any. Però, segons ha explicat Kirkman al portal 'Deadline', la seva proposta va més enllà, ja que pretén que es rodi una versió de la ficció en cada país que hi estigui interessat, però mantenint sempre una línia temporal comuna. Cada versió estaria desenvolupada i produïda per un equip del país en qüestió, i es rodaria en l’idioma corresponent.

“Treballar en '5 year' és una experiència excepcional perquè ens dona l’oportunitat de veure com guionistes i directors d’arreu del món expliquen històries diferents amb els mateixos ingredients centrals”, diu Kirkman. La seva productora ja ha tancat acords amb companyies de Corea del Sud, el Regne Unit, l’Amèrica Llatina, Alemanya, l’Índia, Rússia, la Xina i Itàlia.