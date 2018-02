Robert Rodriguez prepara una sèrie de realitat virtual

El responsable d’èxits cinematogràfics com Sin city, Robert Rodriguez, estrenarà l’estiu vinent una sèrie de realitat virtual, segons ha confirmat a través de Facebook la productora audiovisual STX Entertainment. The limit en serà el títol i estarà protagonitzada per Michelle Rodriguez, que interpretarà una dona modificada genèticament que vol destruir l’agència que la va dissenyar. El realitzador texà ha rodat el projecte com una sèrie d’acció en primera persona estructurada en capítols curts. Surreal, la divisió de realitat virtual de STX Entertainment, s’encarregarà de la distribució de la sèrie.

A l’hora d’escollir el repartiment, el director ha optat per una de les seves actrius fetitxe: Michelle Rodriguez ha participat en dues pel·lícules del director d’origen texà, Machete (2010) i Machete kills (2012). A més, també estarà present en el seu pròxim film, Alita: battle angel, que arribarà a la cartellera al desembre.