Roger Coma prepara una nova sèrie sobre el món de la teràpia

Després de la websèrie Les coses grans, el director i actor Roger Coma obre la porta a un nou projecte amb el pilot de Psiq, una ficció sobre un psiquiatra de passat tèrbol per a la qual està buscant una plataforma d’emissió. El primer tast d’aquesta nova sèrie es farà en el marc del festival de ficció televisiva Zoom, dins de la masterclass que impartirà demà en col·laboració amb la revista Serielizados a la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull.

Si a Les coses grans hi havia una estudiant de psicologia que feia teràpia amateur al seu protagonista, a Psiq el personatge principal és un terapeuta singular. A mesura que avancin els capítols “anem entenent per què aquest psiquiatre està arraconat en un cantó fosc de la vida”, explica Coma. “M’agrada molt la teràpia perquè té un punt de comèdia, algú que parla d’ell mateix està construint una falsa veritat”, assenyala el director i actor principal sobre per què va escollir aquest punt de partida per al seu nou projecte. Per a ell, la teràpia és una “situació fèrtil” per a l’humor perquè implica que la persona que s’hi sotmet vol canviar i nega la seva realitat. Psiq és una sèrie basada en el diàleg, un dels elements centrals de la teràpia i un dels recursos narratius que més agraden a Coma.

Psiq està plantejada, inicialment, com una sèrie de 10 capítols de curta durada, entre uns 10 i 20 minuts, en els quals l’espectador seguirà l’evolució dels casos de quatre pacients diferents. A través de la relació amb ells, el passat tèrbol del psiquiatre emergirà. Coma, que confessa que ha pensat la ficció amb una estructura de joc similar a la de Twin Peaks, explica que els misteris que envolten el personatge s’aniran desvelant de mica en mica.

A la recerca d’una plataforma

“ Les coses grans la vam empènyer nosaltres i amb aquesta m’agradaria que tingués acollida en algun canal o plataforma perquè ja sortís amb una via d’exhibició que no sigui només Youtube”, explica Coma. En el seu anterior projecte, Coma va comptar amb el suport de patrocinis, però també va invertir recursos econòmics propis. Per a Psiq, vol partir d’un entorn més estructurat.

Coma assegura que comptar amb el suport d’una plataforma no implicaria renunciar a internet, entorn en què va néixer i créixer Les coses grans. “El món d’internet m’encanta, dona molt llibertat i immediatesa, mentre que a la televisió els processos són bastant més lents”, detalla.

En la masterclass de demà, Coma explicarà com enfrontar-se a la posada en marxa d’un projecte propi, des de la idea germinal fins a trobar vies pràctiques de finançament. “Hem de fer de la precarietat una virtut. Avui en dia la tècnica està a l’abast de tothom, però cal collar molt bé la narrativa”, conclou.