Roger Torrent, el president del Parlament amb el repte de restablir la concòrdia, i quatre claus més del dia

Torrent s’estrena urgint a recuperar les institucions. El nou president del Parlament reivindica l’entesa i el diàleg per “contribuir a cosir la societat” catalana. Roger Torrent, el president del Parlament amb el repte de restablir la concòrdia. És una de les persones amb més futur a ERC i compta amb la màxima confiança de Junqueras i Rovira.

El Bigotes i Crespo, a un pas de confessar al judici de la Gürtel. Els advocats demanen ajornar el judici per aportar “fets rellevants”.

SOS Ciutat Meridiana. El barri amb la renda més baixa de la ciutat reclama inversió i que s’actuï contra les ocupacions il·legals.

Nou endarreriment en el pacte per apujar els salaris. Els empresaris no concreten propostes i es donen fins al març per arribar a un acord.

Melendo dona ales als somnis de l’Espanyol (1-0). Primera derrota d’un Barça que perdona a l’RCDE Stadium, on Diego López va aturar un penal per a un Espanyol que sortia a empatar i va acabar guanyant.