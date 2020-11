Rosa María Mateo presenta un pressupost de RTVE per al 2021 de 1.127 milions d'euros

Rosa María Mateo, administradora única provisional de RTVE, ha presentat aquest dijous a la comissió de pressupostos del Congrés de Diputats els comptes de la corporació pública de cara al 2021. Segons les dades presentades, aquest exercici arribaria a la xifra de 1.127 milions d'euros, un 12,7% més respecte al 2018, l'últim any en què es va aprovar pressupost per a RTVE, ja que des de llavors només s'han prorrogat. Segons Rosa María Mateo, aquesta xifra "permetrà cobrir el dèficit originat per les dues pròrrogues i ampliar l'oferta de continguts de qualitat, així com complir els objectius marcats en el mandat marc".

L'administradora de RTVE ha remarcat que la pandèmia està tenint efectes en els ingressos de la televisió pública, tant pel que fa als procedents de la publicitat com de les aportacions dels operadors de televisió i telecomunicacions al finançament de la corporació.

Una altra de les reclamacions de Mateo ha sigut l'establiment d'un sistema que faci possible deduir tot l'IVA "per estar en igualtat de condicions respecte a les televisions privades", segons RTVE. L'administradora ha explicat que els pressupostos prorrogats del 2018 no van permetre cobrir el 2020 dues despeses sobrevingudes com van ser el canvi normatiu en el tractament de l'IVA i les revisions salarials del 2018, el 2019 i el 2020.

Pel que fa al tancament de l'exercici del 2020, Mateo ha avançat que l'estimació és un resultat negatiu al voltant dels 50 milions d'euros.