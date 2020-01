RuPaul s’estrena en la ficció a Netflix amb ‘AJ and the queen’

Les buddy movies -o les buddy series, pel que fa al cas- juguen amb el recurs narratiu de formar una parella el més contrastada possible, cosa que assegura situacions divertides. En el cas d’ AJ and the queen, aquest estrany binomi el composen una drag queen en hores baixes i un nen orfe de 10 anys, malparlat i espavilat. Aquesta és la proposta que Ru Paul, cèlebre drag queen, ha escollit com a primer projecte de ficció, després de triomfar en talents a la televisió americana. AJ and the queen arriba avui a Netflix.

La sèrie està formada per 10 episodis que tenen a Michael Patrick King com a creador. Conegut per haver estat una de les ànimes de Sexo en Nueva York -va escriure els principis de temporada i els finals-, aquí el focus de la sèrie és la relació atípica entre una drag queen que decideix assumir la criança d’un nen, cosa que l’obliga a rememorar i fer les paus amb la seva pròpia infantesa.

La sèrie té un missatge clar en aquesta època de retorn de la intolerància: la protagonista, Ruby Red, comparteix sempre un missatge d’amor i acceptació que busca com millorar la vida dels altres. L’entorn, però, no l’hi posarà gens fàcil. Mentre viatge per America amb la seva caravana atrotinada per tal d’obrir el seu propi club, dos estafadors -interpretats per Josh Segarra i Tia Carrere- els robaran tot el que tenen, fet que els obligarà a començar de zero.

La sèrie té com a al·licient veure algunes de les drag queens més cèlebres del món, com Valentina, Mayhem Miller, Bianca Del Rio, Ongina o Eureka O’Hara.