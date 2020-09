Ryan Murphy explota els orígens de la sàdica infermera Ratched

La tirànica infermera Ratched, l’antagonista de Jack Nicholson a la pel·lícula Algú va volar sobre el niu del cucut, és segurament un dels personatges més terrorífics de la història del cinema i la literatura –la cinta de Milos Forman es basava en la novel·la homònima de Ken Kesey–. La interpretació de Louise Fletcher, que li va valer l’Oscar a la millor actriu, va convertir la infermera en una icona cinematogràfica molt llaminera per a reinterpretacions com la que s'estrena aquest divendres a Netflix. Ratched, sèrie signada per Ryan Murphy i Evan Romansky, s’endinsa en els orígens del pertorbador personatge, ara interpretat per la totterreny Sarah Paulson.

L'afició per recuperar personatges icònics de la història del cinema –i sobretot del gènere del terror– no és exclusiva de Murphy. Abans de Ratched, per exemple, Hannibal i Bates Motel van imaginar noves històries per a Hannibal Lecter, el caníbal d' El silenci del anyells, i Norman Bates, de Psicosi.

Colorista i amb un marcat estil retro, Ratched forma part de la llista de sèries que Murphy ha desenvolupat per a Netflix en el si del contracte d’exclusivitat que el creador va signar amb la plataforma fa dos anys. Però en aquest cas la idea original de la sèrie no és seva, sinó d’Evan Romansky, un creador gairebé debutant que va escriure el pilot de la ficció. Després de llegir-ne el guió, Murphy va dedicar un any a assegurar-se els drets del personatge de la infermera Ratched i a convèncer Michael Douglas, un dels propietaris dels drets d’ Algú va volar sobre el niu del cucut, de participar-hi. El resultat final és una sèrie que té tots els elements i tics propis de les ficcions de Murphy: una estètica estilitzada, personatges amb una certa tirada al barroquisme i reivindicació dels marginats.

Sarah Paulson en esplendor

249x249 La sèrie té un caràcter retro / NETFLIX La sèrie té un caràcter retro / NETFLIX

Un personatge tan potent com Mildred Ratched necessitava una actriu que no deixés ningú indiferent. Murphy no ha anat gaire lluny per trobar la protagonista de la seva nova ficció i ha triat Sarah Paulson, una de les seves actrius fetitxe. Creador i musa, una de les actrius més aclamades actualment, han treballat junts en nombroses ocasions: Paulson ha format part del repartiment de set de les nou temporades d’ American Horror Story i va donar vida a la fiscal Marcia Clark a American Crime Story: el pueblo contra O.J. Simpson, la recreació que Murphy va fer del judici contra l'exesportista. Per aquest últim paper va guanyar un premi Emmy, un Globus d’Or i un SAG.

Segons ha explicat Murphy a Vanity Fair, quan li va oferir el paper a Paulson la va avisar que el personatge, capaç de perpetrar tota mena d’actes repulsius, requeria un compromís semblant al de Paul Cranston amb Walter White de Breaking bad. Tot i la maldat que acompanya la infermera Ratched, Paulson assegura que ha arribat a identificar-se “molt profundament amb la soledat que l’acompanya”. “La mou un instint de supervivència i la recerca d’un cert sentit de llar". “Tot i que els mètodes que tria per aconseguir aquesta seguretat interna són una mica qüestionables, diria que ho fa amb una necessitat potencialment egoista, però una necessitat de supervivència al cap i a la fi. Una espècie de necessitat animal que no li deixa veure que algunes de les seves accions són inadequades”, argumenta l’actriu. Paulson no amaga que reprendre un personatge tan carismàtic ha sigut una de les “coses més boges" que li han passat pel cap.

Tot i que la sèrie és un vehicle perquè Paulson es llueixi, Murphy no ha resistit la temptació de comptar amb alguns noms atractius com Cynthia Nixon (la Miranda de Sexe a Nova York) i Sharon Stone.

Els abusos de les institucions mèdiques amb les persones amb patologies mentals és una qüestió que Murphy ja va tractar –amb escenes esgarrifoses– a American Horror Story: Asylum, en la qual Paulson interpretava una periodista tancada en un psiquiàtric perquè era lesbiana. La tipificació de l'homosexualitat com una malaltia mental també centra una part de la trama de la nova sèrie de Murphy, un dels activistes LGTBI més destacats de Hollywood.

Ratched és la nova oportunitat de Murphy de demostrar que els més de 300 milions de dòlars que la plataforma s’ha gastat en ell no són en va, una cantarella que el creador ha començat a sentir sobretot després de les ferotges crítiques a Hollywood, la seva última ficció, i la freda rebuda de The Politician.