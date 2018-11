SOS Racisme denuncia 'GH Vip' per comentaris xenòfobs

SOS Racisme Madrid ha presentat una queixa a Mediaset, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i la Federació d'Associacions de periodistes d'Espanya (FAPE) per les "situacions de racisme" que s'han produït al programa 'GH Vip', segons han informat en un comunicat. La denúncia assenyala que l'humorista Ángel Garó i l'extronista de 'Mujeres, hombres y vicerversa' Suso van utilitzar expressions racistes per referir-se a altres concursants com ara Miriam Saavedra, de nacionalitat peruana, o Asraf Beno, model d'origen ceutí.

Entre altres frases, durant el concurs s'han fet afirmacions com "peruana de merda", "marxa al teu país", "moro de merda" o "ves a fer kebabs". L'entitat lamenta que ni el programa ni la cadena hagin pres mesures per acabar amb aquests comentaris i actituds. Tot i que 'GH Vip' sí que va cridar l'atenció a Ángel Garó pels seus comentaris, no va imposar cap penalització al concursant.

L'entitat recorda a Mediaset que aquestes actituds vulneren el codi ètic del grup de comunicació, que en un dels seus punts asseguren que "promou la no discriminació per raons de raça, nacionalitat o origen ètnic", entre altres elements.

A més, l'organització considera que permeten aquests comentaris el programa també infringeix la llei general de comunicació audiovisual, que qualifica com a infracció greu "l'emissió de continguts que de manera manifesta fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal". Per aquest motiu, l'entitat sol·licita a la CNMC que iniciï un expedient sancionador contra el 'reality show'.