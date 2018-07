Sacha Baron Cohen perpetra un atac secret contra el trumpisme

Aparentment, ho ha tornat a fer. Sacha Baron Cohen va saltar a la fama sobretot amb el seu personatge de Borat, un fals reporter del Kazakhstan que entrevistava celebritats i persones anònimes amb l’inequívoc objectiu de deixar-les en ridícul davant de la càmera oculta fent que compartissin els seus (fingits) prejudicis racials i sexuals. Però repetir-ho era difícil, tenint en compte que, des que l’any 2006 es va estrenar el film amb les aventures del presumpte periodista, el còmic anglès s’ha convertit en una celebritat. Ara bé, si hem de jutjar pel tràiler de ‘Who is America’, sí, Sacha Baron Cohen, aparentment, ho ha tornat a fer.

La seva nova sèrie s’estrena aquest diumenge a Movistar+, i està envoltada de secretisme. El còmic l’ha estat preparant l’últim any sense anunciar a cap mitjà que hi estava treballant, se suposa que per no posar en alerta el seu nou joc de víctimes. I dilluns va deixar caure la bomba, en forma de tràiler, en el qual es veu l’exvicepresident Dick Cheney signant el que se li presenta com un 'kit' de 'waterboarding', bàsicament una garrafa d’aigua i una tovallola com les que feia servir l’exèrcit nord-americà per torturar els seus interrogats, simulant que els ofegava. “És el primer cop que m’ho demanen”, diu el polític, que no té cap inconvenient a estampar-hi la seva firma.

D’informació concreta n’hi ha ben poca. De fet, quan Showtime va emetre el primer ‘teaser’ el 29 de juny, alguns mitjans van especular que es tractava de la rehabilitació mediàtica de la còmica Kathy Griffin, caiguda en desgràcia després de publicar una foto seva en la qual sostenia pels cabells un cap de Donald Trump decapitat i cobert de sang. Amb els dies, ha transcendit que serà Cohen qui protagonitzi els set episodis filmats i que tindran un format similar als de la seva primera sèrie, ‘Da Ali G Show’, en la qual es disfressava de britànic blanc d’extraradi que intenta adoptar la cultura del rap negre, amb un èxit escàs. Tot plegat, un dispositiu perquè les celebritats que visitaven el plató abaixessin la guàrdia, sense saber l’abast de la jugada.

De moment, han aparegut algunes imatges sobre quin aspecte adopta Cohen per dissimular la seva veritable identitat. Se'l pot veure, per exemple, amb barret de 'cowboy' i aspecte de rude americà rural. Però altres mitjans, al febrer, el van descobrir amb ulleres de pasta negra i perruca fosca a Las Vegas, en companyia d’OJ Simpson, que hauria cobrat 20.000 dòlars per participar en el projecte. Els productors només diuen que la sèrie explorarà “la diversitat d’individus –des dels famosos caiguts en desgràcia fins als anònims que nien al sistema polític i cultural– que poblen la inigualable nació americana”.

És previsible que ‘Who is America’ suposi una revenja cap a Trump i l’Amèrica sociològica que li dona suport, tenint en compte que el president americà i el còmic van protagonitzar una enganxada, fa tres anys. Va ser en ocasió de la catifa dels Oscars del 2012, quan Cohen –disfressat i en el paper del protagonista del seu film ‘El dictador’– va escampar les cendres funeràries presumptament de Kim Jong-il sobre l’americana del presentador, Ryan Seacrest. Parapetat rere el seu escriptori de la Trump Tower, el magnat va gravar un vídeo on deia: “Aquest personatge de tercera anomenat Sacha Baron Cohen... Tant de bo t’haguessin donat uns quants cops de puny a la cara fins a enviar-te a l’hospital. És desgraciat, això que has fet, i t’haurien d’acomiadar immediatament. Ves a l’escola. Aprèn a ser graciós, que no en tens ni puta idea”.

El còmic va rescatar aquestes imatges de qui havia d’esdevenir president i les va posar en un vídeo, aleshores críptic, emès el 4 de juliol.

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 4 de juliol de 2018

Al vídeo anunciava que efectivament havia anat a l’escola –mostrant el logo de la Trump University– i que es graduaria ben aviat. Quan dies després es va anunciar la sèrie, es va fer evident que el propòsit era escalfar motors per a la sèrie. Trump, anys abans, havia presumit d’haver deixat plantat Ali G en una de les seves entrevistes-ratera. Però Cohen va recordar que va aguantar set minuts ben bons abans de descobrir que li estaven prenent el pèl o, en el seu cas, la tofa.