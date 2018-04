Sacha Baron Cohen es transforma en espia per a Netflix

260x366 L'actor Sacha Baron Cohen no interpretarà Freddy Mercury L'actor Sacha Baron Cohen no interpretarà Freddy Mercury

El còmic anglès Sacha Baron Cohen, conegut per pel·lícules com 'Borat' i 'El dictador', tornarà a la televisió, on va iniciar la seva carrera professional amb 'Da Ali G Show' (Channel 4). Ell serà el protagonista de 'The spy', una minisèrie històrica de Netflix creada per Gideon Raff, responsable de la sèrie 'Hatufim', el germen de 'Homeland'.

L'actor donarà vida a Eli Cohen, un espia israelià, nascut a Egipte, que va treballar a Síria durant la dècada dels 60. Basada en fets reals, 'The spy', que comptarà amb sis capítols, explica la vida d'aquest espia dels serveis d'intel·ligència israelians que, sota la identitat falsa de Kamel Amin Tsa'abet, es va infiltrar en l'alta societat siriana i va fer carrera política fins que va ser descobert i sentenciat a mort. L'any 1965 va ser penjat públicament a una plaça de Damasc. El cos de Cohen mai ha sigut retornat a Israel, malgrat les demanades de la família.

Tot i que 'The spy' encara no té data d'estrena, sí que s'ha confirmat que es podrà veure arreu del món a través de Netflix, excepte en el cas de França, on s'emetrà a través del grup de canals Orange OCS.