Salut no preveu "mesures excepcionals" contra el fong resistent 'Candida auris', i quatre notícies més del dia

Salut no preveu "mesures excepcionals" contra el fong resistent 'Candida auris'. El departament diu que "no hi ha alerta", tot i que se n'han detectat casos en set hospitals de l'Estat. 'Candida auris’: el fong letal que fa perdre el son als epidemiòlegs. Es tracta d'una nova espècie molt resistent que ja s'ha detectat en set centres hospitalaris espanyols.

Una diputada islandesa denuncia al Consell d'Europa que el cas de l'1-O és "un judici polític". Un senador socialista li respon que a Espanya només es jutja "a qui se salta la llei". La premi Nobel de la pau Jody Williams assegura que s'han vulnerat els drets dels presos polítics. L'activista ha dit que el procés judicial contra els líders independentistes és un "judici polític". "Si s'acabés condemnant els acusats pels delictes que fos, ¿això com afectaria legalment els exiliats?" L'ARA respon els dubtes dels lectors.

JxCat reclama a la Junta Electoral que impedeixi el debat d'Atresmedia perquè no hi ha totes les formacions. En canvi, Vox sí que tindria veu en el debat, que s'emetrà el 23 d'abril. Escolteu aquí les frases de la campanya per al 28-A: el plebiscit de Pedro Sánchez. Els candidats defineixen els seus missatges des del primer dia de campanya.

Katie Bouman, la poeta dels forats negres. L'enginyera, de 29 anys, ha liderat la programació de l'algoritme que ha permès obtenir la imatge del forat negre M87*.

A les portes de la Setmana Santa, consulteu la méteo especial: els ruixats no tornaran fins dilluns al vespre. Diumenge hi haurà més intervals de núvols que dissabte.