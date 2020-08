Samsung (també) presumeix d’ecosistema

Samsung va escenificar aquest dimecres el seu tradicional llançament anual de productes de principis d’agost. En aquesta ocasió, a causa de la pandèmia, es va emetre per a tot el món des de la seu a Seül. Però la diferència principal va ser que no es va limitar als smartphones Galaxy amb llapis tàctil, com era habitual. A més dels nous Note 20, la firma hi va afegir una tauleta, un rellotge, uns auriculars i la nova versió del telèfon desplegable Galaxy Fold. L’objectiu era mostrar tot un ecosistema de dispositius diversos però connectables entre ells i amb alguns serveis al núvol d’internet, a l’estil d’Apple. Les dues empreses saben perfectament que com més productes d’una marca adopti el consumidor, més difícil li serà canviar més endavant.

A aquesta voluntat cal afegir-hi el covid-19. La inèrcia industrial del desenvolupament de productes ha fet caure els nous Note en aquestes dates, i en altres circumstàncies segurament els haurien promogut com a ordinadors de butxaca per fer feina en qualsevol lloc i captar magnífiques fotos i vídeos de les vacances. Però ara treballem a casa i no viatgem, així que ha calgut reorientar el missatge i destacar les funcions que faciliten la transferència de contingut entre els mòbils, les tauletes i els televisors propis, i també amb els ordinadors amb sistema Windows i els serveis digitals, sobretot els de Microsoft: per exemple, l’aplicació Samsung Notes se sincronitza automàticament amb OneNote i els recordatoris de Reminder ho fan amb Outlook. Les aplicacions del mòbil es poden obrir a l’ordinador, on també es poden rebre i fer les trucades del telèfon. Fins i tot es promocionen els nous telèfons amb un comandament de Xbox per jugar als videojocs de la plataforma Game Pass. I la càmera frontal dels Note 20 guanya pes sobre les del darrere perquè ara fem més videoconferències que fotografies de paisatges.

Tot i aquesta relació estreta amb Microsoft –Samsung ha renunciat al seu núvol d’emmagatzematge en favor de OneDrive–, es tracta de dispositius amb sistema Android i no es pot prescindir de Google. Informacions recents indiquen que Samsung negocia donar una posició preferent als serveis de Google com la majordoma digital Assistant i la botiga d’aplicacions Play Store en els seus dispositius, en detriment de Bixby i Galaxy Apps. Significativament, en l’acte ja ningú va mencionar-los i potser podem donar-los per difunts.

651x366 Samsung (també) presumeix d’ecosistema Samsung (també) presumeix d’ecosistema

Pel que fa a les característiques dels productes nous, els protagonistes són els smartphones Galaxy Note 20, que passen a ocupar la posició emblemàtica en la gamma Samsung amb el seu característic llapis tàctil S-Pen actiu, que, a més de per escriure i dibuixar a la pantalla, ara amb menys latència que el model precedent, també serveix per controlar a distància algunes funcions i els situa en una categoria pròpia del mercat. Igual que l’any passat, la marca ofereix dos models: el Note 20 de 6,7 polzades i el Note 20 Ultra de 6,9 polzades, però aquesta vegada la mida de la pantalla no és l’única diferència. El Note 20 surt amb menys velocitat de refresc i menys resolució a la pantalla i a la càmera principal, menys dotació de memòria RAM, no té opció d’ampliar la capacitat d’emmagatzematge i només pot rodar vídeos de resolució 4K, no 8K com l’Ultra. La majoria de les diferències apareixen en el quadre adjunt, on també he inclòs el Note 10 de l’any anterior i l'S20 Ultra presentat al febrer.

De fet, fins i tot els materials són una mica diferents. El darrere de l’Ultra és de vidre i el del Note 20 de policarbonat, tot i que això té una importància relativa: qui no posarà una funda protectora a un mòbil de més de 1.000 euros? Altres prestacions del Note 20 Ultra absents en el Note 20 són la connexió DeX sense fil amb un televisor extern (amb el Note 20 cal un cable) i el xip UWB de connexió amb altres dispositius compatibles (els iPhone 11 Pro d’Apple també porten UWB, però Samsung no els menciona), que permet identificar no només la proximitat, sinó també en quina direcció es troben. Està previst que en el futur el telèfon pugui servir com a clau digital per obrir, posem per cas, el cotxe. Tots dos models disposen de variants 4G i 5G, però vista la poca diferència de preu sembla lògic optar per la més completa.

Les tauletes Galaxy Tab S7 i S7+ (11 i 12,4 polzades, respectivament), amb sistema Android, apunten directament al mateix mercat que els iPad Pro d’Apple: els usuaris que volen un únic dispositiu per consumir contingut i per treballar. Per això inclouen també, per primera vegada, un llapis tàctil actiu S-Pen com el dels Note i, opcionalment, un teclat físic desmuntable amb trackpad. Els compradors també rebran un període d’accés gratuït a serveis i aplicacions com YouTube Premium, Xbox Game Pass i Canva, entre d'altres.

El rellotge intel·ligent Galaxy Watch 3 incorpora diverses funcions avançades de mesura de constants vitals. Al sensor de ritme cardíac del model anterior hi afegeix l’opció de practicar electrocardiogrames, de mesurar la pressió arterial –prèvia calibració mensual amb un tensiòmetre extern– i la concentració d’oxigen a la sang, que pot ser molt útil en aquests temps d’humanitat amenaçada precisament per una malaltia respiratòria, tot i que Samsung –igual que altres marques com Fitbit– evita promocionar-ho gaire perquè no disposa d’homologació de les autoritats sanitàries. El Watch 3 porta també més de 120 programes d’activitat física sincronitzats amb vídeos que es poden visionar al televisor mitjançant el telèfon mòbil vinculat.

Finalment, els Galaxy Buds Live són uns auriculars intraaurals amb la forma i la mida d’una fava que segons Samsung ofereixen gran qualitat de so, més autonomia de bateria i una cancel·lació de soroll ambient prou efectiva. Caldrà verificar-ho, però en qualsevol cas la marca destaca que són més discrets i còmodes perquè prescindeixen de l’habitual tija blanca que Apple va introduir amb els primers AirPods i que la majoria de les altres marques de mòbils –amb la notable excepció de Sony– han acabat copiant sense cap vergonya.