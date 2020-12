Samsung reforça l'aposta pionera pel 8K

La frenada en sec de l’activitat comercial al començament de la pandèmia va causar una caiguda històrica de les vendes de dispositius electrònics no relacionats amb el teletreball, com els televisors. Durant els primers mesos es van registrar disminucions del 50% respecte a l’any passat i les marques preveien tancar aquest 2020 amb un descens interanual del 30%. Abans de l’estiu, però, la tendència es va invertir: els consumidors van optar per dedicar a equipar la llar els recursos que no es gastaven a fora, i les vendes de televisors han crescut un 30% entre el juny i l'octubre, fins al punt que ara es confia acabar l’any havent venut a l’estat un 10% més d’unitats que el 2019.

Un dels beneficiaris principals d’aquest interès per renovar el televisor és Samsung. La marca coreana ven a l’Estat quatre de cada 10 aparells de resolució 4K, gamma en què disposa de models entre 43 i 85 polzades, i presumeix de lideratge en tots els segments del mercat per sobre dels 300 euros i de les 32 polzades. Per fugir de la uniformitat, en els últims mesos ha tret diversos models singulars: el The Frame funciona com a galeria dinàmica d’art mentre no hi mires cap programa; el The Terrace es pot instal·lar a l’exterior, i la pantalla del The Sero gira automàticament 90 graus quan li enviem des del mòbil un vídeo en format vertical.

Però els televisors emblemàtics actuals de Samsung són els models amb pantalla de tecnologia QLED i resolució 8K: més de 33 milions de punts d’imatge, quatre vegades més que un televisor 4K/UHD. L’aposta de la marca per una densitat de visualització per a la qual gairebé no existeix contingut nadiu –els Jocs Olímpics previstos a Tòquio per a l’estiu passat havien d’inaugurar les emissions 8K regulars, però es van ajornar per la pandèmia– és arriscada, però en surt airosa gràcies a la intel·ligència artificial.

En comptes d’encendre quatre píxels iguals per a cadascun del senyal UHD o 16 píxels per a un del senyal Full HD, com es faria amb un reescalat convencional, el processador del televisor interpreta en temps real la imatge original fent servir algoritmes entrenats amb milions d’imatges, i tracta de reproduir-la en condicions òptimes fent servir tots els píxels que té disponibles a la pantalla. La reacció inicial quan t’ho expliquen és d’escepticisme, però després de provar el model Q950TS en la versió de 65 polzades (també n’hi ha de 75 i 85), confirmo que el resultat és extraordinari: fins i tot les pel·lícules antigues de resolució inferior a HD es veuen millor.

L’alta resolució no és l’únic atribut destacable de la pantalla. El sistema Direct Full Array HDR4000 gestiona la retroil·luminació del panell en 488 zones independents, aconseguint gairebé igualar la profunditat de negre de les pantalles de tecnologia OLED sense patir-ne els inconvenients, i al mateix temps evita que la llum dels objectes més clars –com els subtítols– vessi cap a les zones més fosques, tot i oferir un nivell màxim de 3.000 nits. La profunditat de color de 10 bits del panell de cristall líquid permet reproduir el 100% del volum de color disponible. El televisor disposa de diverses modalitats d’imatge que pot aplicar automàticament segons la font: n’hi ha una d’específica per a videojocs, amb només 9,7 mil·lisegons de latència, i és gairebé innecessari fer un calibratge professional. Samsung ha inclòs els sistemes HDR10+, HDR i HLG, però, estranyament per a un aparell de gamma tan alta, no té Dolby Vision.

El disseny del Q950TS ha refinat considerablement el disseny respecte al model 8K de l’any passat: ara els marcs de la pantalla són de només dos mil·límetres, pràcticament inexistents, i el gruix de l’aparell no supera el centímetre i mig. Tot i ser tan prim, inclou vuit altaveus que no només sonen sorprenentment bé, sinó que també simulen el desplaçament dels sons seguint el dels objectes per la pantalla.

El sistema de Smart TV és el propi de Samsung, basat en el sistema operatiu Tizen, i disposa d’aplicacions per a pràcticament totes les plataformes de vídeo i música a la carta. Tanmateix, els 4 gigabytes de memòria obliguen a moderar-se en la instal·lació, especialment perquè algunes de les aplicacions preinstal·lades (Apple Music, Apple TV+, Rakuten, DAZN) no es poden esborrar. S’ha incorporat una funció de multiimatge que divideix la pantalla en dues finestres: per exemple, una per veure la TV en directe i l’altra per duplicar la pantalla del mòbil, que si és de marca Samsung es pot vincular només acostant-lo al televisor. El procés d’instal·lació i configuració és molt còmode, i es pot fer des del telèfon amb l’aplicació Smart Things.

Comandament universal i connexions separades

Més enllà de l'espectacular qualitat d’imatge, el Q950TS té dues característiques que el distingeixen d’altres receptors de gamma alta. La primera és el comandament a distància One Remote. Es comunica per Bluetooth i no per infraroigs, de manera que no cal apuntar cap al televisor per controlar-lo, ni tan sols tenir línia de visió directa. Malgrat el seu minimalisme, el One Remote controla totes les funcions del televisor, les de les aplicacions de tercers i les més importants dels dispositius externs connectats per HDMI que siguin compatibles, com un reproductor de Blu-ray, una barra de so o una consola de videojocs. El comandament també conté un micròfon per donar ordres verbals –no en català– al televisor, a les aplicacions que ho permetin com la de YouTube, i dialogar amb les majordomes digitals Amazon Alexa i Google Assistant. Les respostes sonen pels altaveus i, en casos com les biografies de personatges o la previsió meteorològica, també es veuen a la pantalla. Funciona tan bé que mentre he tingut el Q950TS, m’he endut a un altre lloc de la casa l’altaveu Amazon Echo que acostumo a tenir en aquella habitació. En la seva versió actual, el One Remote incorpora tres botons d’accés directe a les aplicacions de Netflix, Prime Video i Rakuten; malauradament no és possible reassignar-los a altres serveis si no estàs abonat a algun dels que venen preconfigurats.

La segona característica distintiva del Q950TS, comuna a tots els models QLED de la marca, és que l’electrònica de control i totes les connexions, inclòs l’endoll de corrent, són en un aparell a part anomenat One Connect. Els quatre ports HDMI –només un del format 2.1, que admet el senyal de 120 Hz de les videoconsoles més recents–, les entrades d’antena de TDT i satèl·lit, el port Ethernet de xarxa, la sortida òptica d’àudio i els tres ports USB són en aquest mòdul, unit a la pantalla pròpiament dita per un discret cable òptic de cinc metres que facilita penjar-la gairebé enganxada a la paret amb els suports especials inclosos, sense renunciar a la possibilitat de manipular posteriorment les connexions. Aquest tipus d’instal·lació mural es pot complementar amb l’anomenat Ambient Mode de baix consum, que quan no estem veient cap programa mostra a la pantalla diverses il·lustracions o la mateixa imatge de la paret del darrere, captada amb la càmera de l' smartphone, de manera que el televisor apagat queda perfectament integrat, en lloc de ser un rectangle negre. Com a alternativa, amb el televisor també es proporciona un sòlid pedestal de sobretaula que deixa la pantalla lleugerament inclinada cap al darrere.

El Q950TS no està a l’abast de tothom: el model de 65 polzades té un preu de 5.500 euros que s’enfila fins als 12.000 euros en el de 85 polzades. Però a canvi s’obté la tecnologia més avançada de la marca líder, a punt per als pròxims avenços en contingut audiovisual, i amb unes prestacions d’imatge que si impressionen llegides en un catàleg, encara ho fan més quan es veu funcionar el televisor en condicions reals.