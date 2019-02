Sánchez convoca eleccions el 28 d'abril i evita descartar un pacte amb independentistes, les notícies del dia en un minut

1.

Pedro Sánchez convoca eleccions el 28 d’abril. Evita descartar un pacte amb els independentistes com el de la moció. El Govern respon a Sánchez: "Espanya és ingovernable mentre no resolgui el conflicte polític amb Catalunya". Avisa que l'independentisme no tornarà a donar suport al PSOE si no vol parlar d'autodeterminació.

2.

El govern espanyol inicia el compte enrere per a l'exhumació de Franco. Delgado diu que si la família no es pronuncia en 15 dies, el govern decidirà on enterrar-lo.

3.

Per què Vox és acusació popular i quant pot durar el judici: l'ARA respon els dubtes dels lectors, després de la primera setmana de sessions.

4.

Renfe sanciona l'empresa de vigilants Ombuds per l'actitud racista d'un dels seus empleats a Sants. El treballador persegueix i amenaça un passatger negre a qui li reclamava la documentació.

5.

I quan ja s'acaba la setmana, la recomanació de l'ARA: us proposem 10 plans per al cap de setmana. Festivals del circ, de màgia o jornades gastronòmiques omplen els dos dies de festa. I per saber quin temps tindreu, la méteo en 1 minut: atrapats en l'anticicló. Les nits del cap de setmana tornarà a glaçar en moltes comarques.