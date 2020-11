Sánchez es fa enrere i no donarà 15 milions a les televisions privades

Les televisions privades no rebran finalment els 15 milions d’euros que els havia promès Pedro Sánchez. El president espanyol ha retirat aquest ajut de manera discreta: ha sigut Carles Puigdemont qui ha revelat la maniobra. Ho ha fet en una sèrie de piulades en què mostra la resposta de la Comissió Europea a una pregunta formulada com a eurodiputat a l’abril en què qüestionava destinar aquests diners a unes empreses que, malgrat la pandèmia, segueixen tenint beneficis.

El mes d’abril vam denunciar davant la @EU_Commission la donació milionària que pretenia fer la Moncloa als grups audiovisuals privats espanyols. Conseqüència? L’estat espanyol ha retirat la mesura. Això sí, en silenci i d’amagat https://t.co/5LC9Z1fDsc https://t.co/mIfOW7UkOX pic.twitter.com/qnTNI17Phl — Carles Puigdemont (@KRLS) November 19, 2020

L'anunci d'aquest ajut, al començament de la pandèmia, va desfermar la polèmica, perquè se sospitava que rere la subvenció extraordinària hi havia la voluntat de comprar la pau editorial amb Mediaset i Atresmedia, propietàries del duopoli televisiu. El govern espanyol es va apressar a recordar que l'ajut anava per a tot el sector, cosa que incloïa també empreses com Vocento, Unidad Editorial, Grupo Secuoya, DKiss, Real Madrid TV o Trece.