Sanchis s’enganxa amb Ciutadans per les acusacions contra TV3

Les acusacions de manipulació que Albert Rivera va llançar contra TV3 des del programa 'Els matins' fa dues setmanes han ressonat aquest divendres al Parlament durant la sessió de la comissió de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El torn de preguntes dels diputats als màxims responsables de TV3 i Catalunya Ràdio, que sol presentar alguns moments de tensió sobretot quan prenen la paraula els representants de Ciutadans, ha estat en aquesta ocasió especialment crispat, amb acusacions creuades de mentir i d’atiar la violència entre diversos diputats, d’una banda, i el director de TV3, Vicent Sanchis, i la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, de l’altra.

Des dels escons de Ciutadans s'ha pronunciat fins a quatre vegades la frase “TV3 manipula cada dia”, un missatge que ja havia llançat el líder de la formació en la seva comentada entrevista amb Lídia Heredia, i el diputat del partit taronja Nacho Martín Blanco ha sentenciat (amb lapsus inclòs): “El dia que TV3 deixi de dir mentides i de manipular sobre la realitat d’Espanya, nosaltres deixarem de dir la veritat sobre TV3”. Al seu torn, Sanchis ha titllat de “mentidera” la diputada Sonia Sierra, també de Ciutadans, que havia afirmat, incorrectament, que la cadena no havia informat de l’agressió a una dona al Parc de la Ciutadella, suposadament per motius ideològics, fins al dia següent. El director li ha recordat, a més, que no és la primera vegada que acusa la cadena d’ocultar informacions que sí que s’havien donat.

Minuts després, Sierra ha qualificat Sanchis de “reconegut separatista radical”, i ell li ha respost amb una advertència: “Quan es diuen aquestes coses hi ha una gent, que acudeix a les seves concentracions, que sent la necessitat de prendre’s la justícia a la seva manera. Potser entre tots plegats hauríem de ser una mica més humils, respectuosos i tranquils, perquè podria arribar a passar una agressió que estaria directament fonamentada en segons quines declaracions”. De fet, el 29 d’agost un càmera de Telemadrid ja va ser agredit en una manifestació de Ciutadans (que s’havia convocat justament per protestar contra l'agressió de la Ciutadella) després que el confonguessin amb un professional de TV3.

En aquest sentit, el director de la televisió pública ha deixat clar que “si alguna formació no és capaç de garantir la seguretat dels periodistes” en els actes que convoca, els treballadors de la cadena no hi aniran. Ha matisat, però, que això no implicaria deixar de cobrir aquell esdeveniment, sinó que se n’informaria a partir d’altres fonts. Llorach, per la seva banda, ha subratllat que aquesta és una decisió que la Corporació prendria a contracor, ja que afectaria les llibertats dels seus treballadors i el dret dels ciutadans a estar informats pels mitjans públics.

Però no només Ciutadans ha carregat contra la cúpula de la CCMA. Els polèmics tuits de Toni Albà (que a l’agost va referir-se a Miquel Iceta com a “bombolleta ballarina” i fa uns mesos havia dit “mala puta” a Inés Arrimadas) han motivat forts retrets per part de la formació taronja però també del socialista David Pérez, que ha recordat que la cadena ABC va cancel·lar el 'reboot' de 'Roseanne' per un tuit racista de la protagonista i que en canvi TV3 no ha pres cap mesura en aquest cas. “Potser això sí que atia la violència”, ha dit Pérez, després que Llorach lamentés que “s’insulti o s’ofengui a través de Twitter”, però situés les piulades en el marc de l’“humor” i la “llibertat d’expressió” i les qualifiqués de “bromes de mal gust”.

Des del PP, Andrea Levy també ha acusat alguns professionals de TV3 de “no contribuir a la convivència pacífica a Catalunya” i ha demanat “prescindir-ne”. A la llista hi ha col·locat Albà, però també Pilar Rahola i la presentadora de 'Preguntes freqüents', Laura Rosel, per haver “somrigut a un etarra”, en referència a l’entrevista que va fer al maig a l’exmembre d’ETA Josean Fernández. En opinió de Sanchis, dir que Rosel “atempta contra la convivència” és una acusació “greu”.

“Blanquejar el feixisme”

Des de l’altre extrem de l’arc parlamentari, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha demanat al director de TV3 per quin motiu es conviden representants de partits d’extrema dreta als programes de la cadena. “Hi ha determinades persones que adquireixen rellevància des de posicions controvertides, i que són notícia. Aquesta gent hi és, i ho hem d’explicar: han de venir també als mitjans públics a explicar-se, ens agradi o no ens agradi”, ha argumentat Sanchis. En opinió de la diputada, però, això és “blanquejar el feixisme”. “Una cosa són opinions legítimes, com la defensa de la unitat d’Espanya, però el feixisme no és una opció política ni aquí ni enlloc”, ha exclamat Sànchez.