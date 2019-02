El fotògraf Santi Iglesias, premi Pica d’Estats per un reportatge de l’ARA

El fotògraf Santi Iglesias, corresponsal a Lleida de l’ARA, ha estat guardonat amb el premi Pica d’Estats al millor reportatge fotogràfic per un treball que va sortir en aquest diari. Publicades a l’Ara Mirades, es tracta d’una vintena de fotografies que mostren tradicions, espais turístics i elements de la natura lleidatana. El premi, dotat amb 5.000 euros i concedit per la Diputació de Lleida, destaca la “gran bellesa” de les imatges captades per Iglesias.

Pel que fa a la resta de categories, la Diputació de Lleida ha considerat que el millor treball radiofònic de l’any és Els orígens del Montsec i de la Conca de Tremp, on tot comença, un reportatge de Catalunya Informació, mentre que L’últim gegant d’Europa (TV3) és el millor treball televisiu. Carlos Serralde Gijón i el blog Guías Viajar s’han endut el premi al millor treball per internet, i el dominical ON, del diari Deia,el guardó al millor reportatge en premsa escrita d’informació general.