Santi Vila: "Si Junqueras hagués fet costat a Puigdemont per fer eleccions, ara tindríem autogovern i no hi hauria presos ni exiliats", i quatre notícies més del dia

"Si Junqueras hagués fet costat a Puigdemont per fer eleccions, ara tindríem autogovern i no hi hauria presos ni exiliats". L'exconseller Santi Vila acaba de publicar 'D’herois i traïdors', una crònica sobre els fets de l’octubre passat. Afirma que "hi ha hagut un sentiment antipolític al sobiranisme”

JxCat i ERC tanquen un "preacord" de Govern i el traslladaran en les pròximes hores a la CUP. Els anticapitalistes ja han advertit que no acceptaran un pla "autonomista"

Ada Colau participarà a la vaga feminista del 8 de març. Cap membre del govern municipal participarà en actes oficials. Tampoc els homes

Renzi plega en un país impossible de governar. Cap de les forces obté el 40% dels vots necessaris per poder formar govern, ni semblen obertes a negociar

Cada dia 36 famílies perden el pis perquè no poden pagar el lloguer o la hipoteca. Tot i que aquest 2017 s'han produït menys desnonaments, Catalunya continua liderant el rànquing