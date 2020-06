'Seinfeld' torna a Amazon després de mesos d'absència

Després de cinc mesos d'absència, Seinfeld (1989-1998) torna a estar disponible a Amazon Prime Video. Des d'aquesta setmana, les nou temporades que formen la comèdia creada per Larry David i Jerry Seinfeld es poden veure a través de la plataforma de streaming. La sèrie va desaparèixer del catàleg d'Amazon a finals d'aquest gener, després que caduquessin els seus drets d'emissió. Un camí similar van seguir altres comèdies com Parks and recreation.

La disponibilitat o no d'una sèrie en una plataforma depèn del joc dels drets d'emissió, que pot canviar segons el país. El setembre del 2019 Netflix va anunciar que havia arribat a un acord amb Sony Pictures Television, propietària de Seinfeld, per oferir-la a través de la seva plataforma tant als Estats Units com a la resta de països on està implantada a partir del 2021. Mentre arriba aquesta data, Amazon ha recuperat la comèdia i permetrà que els espectadors que es van quedar a mitges puguin acabar de veure la sèrie.