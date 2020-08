Selena Gómez torna a la televisió amb una sèrie amb Steve Martin

La cantant Selena Gómez protagonitzarà, juntament amb Steve Martin i Martin Short, la pròxima sèrie de la plataforma en streaming Hulu, Only murders in the building. Els personatges protagonistes són tres desconeguts que estan obsessionats en investigar crims reals fins que ells mateixos acaben involucrats en un. L’estrena està prevista per al gener. En paral·lel a la seva feina com a actriu, Gómez serà la productora executiva de la sèrie juntament amb Martin, John Hoffman i el creador de la sèrie This is us, Dan Fogelman.

Only murders in the building és el tercer projecte televisiu de Gómez enguany: va estrenar com a productora la quarta temporada de Por trece razones i aquest dijous estrena als Estats Units un programa de cuina a HBO Max titulat Selena + Chef on mostrarà les seves capacitats culinàries. Pel que fa a Only murders in the building, l’actriu i productora podrà mostrar el vessant còmic que ja va demostrar a Los magos de Waverly Place, el programa de Disney Channel on va aparèixer entre els anys 2007 i el 2012. Hulu no està disponible a l’Estat però moltes de les seves produccions arriben via HBO.