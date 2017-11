S’estrena ‘SMILF’, el projecte més personal de Frankie Shaw

A sèries com Louie, Episodes i Haters back off s’hi afegeix un nou cas d’autoparòdia. L’actriu Frankie Shaw protagonitza, escriu, produeix i dirigeix SMILF, una sèrie que estrena Movistar avui i que està basada lliurement en episodis de la seva vida. Una de les històries ja va aparèixer en el curt homònim que va estrenar a Sundance i que li va significar un premi. SMILF són les sigles de Single mother I’d like to fuck (Mare soltera que em follaria, en anglès), i és una variació del conegut MILF que s’aplica en llenguatge (molt) col·loquial per referir-se a l’atractiu d’una dona madura.

Shaw és coneguda pels seriòfils pels seus papers a Mr. Robot i Mixology. SMILF és una producció de Showtime que compta, en el repartiment, amb Rosie O’Donnell. L’actriu còmica, coneguda últimament per la seva imitació de l’excap de premsa de Trump, Sean Spicer, interpreta aquí la mare de la protagonista.