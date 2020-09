La Sexta estrena l'edició íntegrament femenina de 'La isla'

Un total de 14 dones demostraran la seva capacitat de supervivència en una illa remota de l'oceà Pacífic en la segona temporada de La isla, que s'estrena aquest dijous a La Sexta. Mentre que la primera edició del programa, presentat per Pedro García Aguado, va comptar només amb concursants masculins, en aquesta ocasió la temporada serà íntegrament femenina.

El reality, presentat igualment per Pedro García Aguado, reuneix les concursants, que no es coneixen entre elles, i les posa davant del repte d'aconseguir prou recursos naturals per sobreviure en un ambient hostil. Per assolir el seu objectiu, per al qual només disposen d'unes quantes eines, hauran de ser capaces de coordinar-se i prendre decisions en grup. A més, no compten amb equip humà i tècnic i seran elles mateixes les que hauran d'enregistrar la seva estada a l'illa. Entre les concursants d'aquesta edició hi figuren una youtuber, una metge, una cambrera i diverses operadores de càmera.